Маленькі трагедії на великій війні: Комаров показав новий виворіт сучасної України

22 листопада о 21:00 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра нового документального авторського фільму Дмитра Комарова "Вихід".

Дмитро Комаров презентує проєкт, присвячений темі психологічного здоров’я в умовах війни та пошуку шляхів до зцілення, під назвою "Вихід".

Якими нас робить війна? Яким буде суспільство після війни? Як впоратись з емоційними та психологічними проблемами, стресами, панікою, агресією і хронічною втомою? Як знайти вихід? На ці питання журналіст намагається знайти відповідь у стрічці.

"Серед нас немає жодної людини, якої б війна не торкнулась зовсім. Кожен з нас тією чи іншою мірою травмовані війною. Вона змінила життя кожного з нас. Але цей фільм — не про біль, а про те, як у будь-якій ситуації знайти вихід. Як знайти в собі сили жити повноцінним життям після пережитого, навіть коли війна забрала найдорожче чи найцінніше, і навчитися знову радіти життю, почуватись щасливим. Ми знайшли трьох українців, у яких мільйони впізнають себе. Фільмували їх життя цілий рік. Сподіваємось, хтось з глядачів знайде у фільмі пораду і для себе – як зробити своє життя трошечки кращим у цей надскладний час. Психічне здоров’я — не менш важливе за фізичне. Його не можна ігнорувати. Навпаки — ми маємо навчитися дбати про себе та свій внутрішній стан, адже від цього залежить і якість нашого життя, і фізичне самопочуття", – прокоментував Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров вирушає у нову правдиву експедицію — цього разу вглиб історій людей, які наважилися подолати страх і звернутися по допомогу до психолога. Він показує, що турбота про власний емоційний та психологічний стан — це не слабкість, а шлях до відновлення. А також у своєму фірмовому стилі журналіст допоможе героям фільму відновити свій стан емоціями та подорожами.

Герої стрічки – троє українців, що пережили втрату близької людини, дому, фронт, полон, поранення. Проте, вони наважились на експеримент і разом з журналістом та психологами вирішили почати жити заново. Яким буде цей шлях?

У своєму звичному стилі, знайомому шанувальникам "Світу навиворіт", Дмитро Комаров підіймає, здавалось би, складні теми, але робить їх доступними та зрозумілими. Фільм спонукає до відвертої розмови і водночас показує можливі шляхи до зцілення та адаптації в умовах нової реальності.

Не пропустіть премʼєру нового авторського документального фільму Дмитра Комарова "Вихід" 22 листопада о 21:00 на 1+1 Україна!

