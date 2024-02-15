Україна отримає мільйон безпілотників у 2024 році: НАТО ухвалило важливі рішення

Альянс створить в Польщі спільний центр для тренування українських військових, а 20 країн-членів готові розміновувати України.

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НАТО оголосило про значні кроки для допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, mil.in.ua, УНІАН

Країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників у 2024 році. Британія разом із Латвією очолить коаліцію безпілотників. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.

Столтенберг нагадав, що сьогодні, 15 лютого, відбулося засідання Ради Україна-НАТО. На засіданні міністр оборони України Рустем Умєров розповів про ситуацію на фронті, а країни-члени НАТО підтвердили свою готовність продовжувати підтримку України.

"Група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників. Все це допоможе зберегти життя українців. Разом члени НАТО надають 99 відсотків усієї військової допомоги Україні, і наша подальша підтримка є необхідною для збереження свободи України", - сказав генсек НАТО. відео дня

Столтенберг повідомив про нові пакети військової допомоги для України від кількох союзників, зокрема від Канади, Фінляндії та Норвегії. Ці пакети включають обладнання та запасні частини для літаків F-16 та засоби протиповітряної оборони. За його словами, 20 країн-союзників також збираються створити коаліцію з розмінування українських територій.

Генеральний секретар НАТО заявив, що союзники вирішили створити в Польщі центр для тренування військових Збройних Сил України. Спільний аналітичний, тренувальний і освітній центр буде розташований у місті Бидгощ.

"Він дозволить Україні ділитися уроками, винесеними з війни з Росією, і створить структуру, в якій українські військові зможуть навчатися і тренуватися разом із колегами з країн-членів Альянсу", - зазначив Єнс Столтенберг.

Коаліція дронів для України

Як повідомляв Главред, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна долучається до військової коаліції, щоб надати Україні передові технології безпілотників і підсилити бойові можливості у протистоянні з Росією. Вона наголосила, що це може призвести до додаткових витрат поряд із вже виділеними 2 мільярдами євро на допомогу Україні на 2024 рік.

Також на 19-му засіданні Контактної групи з оборони України оголошено про запуск Коаліції дронів, до якої вже приєдналися 8 країн: Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія та Британія. Коаліція також взяла на себе завдання розмінування української території, залучивши 20 країн.

Нагадаємо, Україна може виробити більше ніж один мільйон дронів для потреб Збройних Сил. Все залежить від технічних характеристик апаратів. Ринок значно розвинувся і може працювати на більшому обсязі, ніж передбачено кошторисом, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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