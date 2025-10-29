Бельгія пригрозила 'зрівняти Москву з землею' - у РФ гнівно відповіли

Міністр оборони Бельгії пригрозив нищівною відповіддю на удар Москви по Брюсселю.

https://glavred.net/world/belgiya-prigrozila-sravnyat-moskvu-s-zemley-za-udar-po-nato-v-rf-gnevno-otvetili-10710572.html Посилання скопійоване

У Бельгії пообіцяли зрівняти Москву із землею у разі атаки на НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Коротко:

У Бельгії пригрозили зрівняти Москву із землею у разі атаки на НАТО

Більшу небезпеку станолять гібридні дії Росії

Посольство РФ у Бельгії назвало слова Франкена "провокаційними"

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що у випадку, якщо лідер РФ Володимир Путін вирішить атакувати одну зі столиць НАТО, зокрема Брюссель, Москву "зрівняють із землею". Посольство Росії назвало такі слова "безвідповідальними" та "провокаційними".

Раніше Франкен у інтерв’ю виданню De Morgen підкреслив, що країни Заходу не повинні дозволяти собі погрожувати. Він додав, що не вважає реалістичним сценарій, коли Путін ризикне запустити ракету по Брюсселю, але більше турбується про гібридні дії Росії.

відео дня

"Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею", - відповів міністр оборони на запитання, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити по Бельгії неядерну ракету.

Франкен навів приклад "зелених чоловічків" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину.

"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", - додав він.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Реакція російського посольства

У своєму офіційному коментарі посольство РФ у Бельгії назвало слова Франкена "провокаційними" і "безвідповідальними".

"Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням... мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни", - заявили в посольстві РФ.

Також російське посольство поскаржилось, що міністр оборони Бельгії мріє "поставити Росію на коліна" та "економічно задушити країну". У диппредставництві додали, що така політика начебто "перетинає всі межі здорового глузду, а не Росія" і вкотре пригрозили "втягненням в чергову війну".

Російські погрози НАТО - новини за темою

Нагадаємо, раніше посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив в ефірі RTL, що якщо літаки НАТО зб’ють російський військовий літак, Кремль розцінить це як початок війни. За його словами, борти НАТО нібито часто порушують російський повітряний простір, але їх не збивають.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко різко відреагував на згадки в НАТО про можливість збиття російських літаків і пригрозив, що у разі таких дій Мінськ "буде воювати на всі гроші". На його думку, ідея збивати російську авіацію "непродумана" та "дурна заява".

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін нещодавно пригрозив ударами по українських атомних електростанціях у відповідь на нібито обстріли Запорізької АЕС ЗСУ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред