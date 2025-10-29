Як заточити манікюрні ножиці в домашніх умовах: будуть як нові

З плином часу ріжучі кромки ножиць притупляються, але викидати їх не потрібно.

Як заточити манікюрні ножиці в домашніх умовах

Хороші манікюрні ножиці служать довго, але все ж з часом втрачають гостроту, через що погано зрізають нігті. Щоб заточити ножиці в домашніх умовах можна використовувати алюмінієву фольгу або наждачний папір. Главред розповість, як це працює.

Автор Youtube-каналу "Здоровий Глузд" також розповів, як як заточити манікюрні ножиці своїми руками.

Заточка ножиць за допомогою алюмінієвої фольги

З плином часу ріжучі кромки ножиць притупляються. Але викидати їх не потрібно. Спробуйте порізати тупими ножицями алюмінієву фольгу, це працює не гірше за точильний камінь.

Що і як потрібно зробити:

Покладіть перед собою шматок алюмінієвої фольги розміром з аркуш паперу формату A4. Складіть його в три-чотири рази. Зробіть ножицями у фользі кілька надрізів. Перевіряйте на аркуші картону або паперу, наскільки ножиці вже заточилися. Зазвичай достатньо десяти надрізів, щоб ножиці знову стали гострими.

Заточування ножиць наждачним папером

За допомогою звичайного наждачного паперу також можна швидко наточити ріжучі інструменти. Однак наждачка не повинна мати занадто грубозернисту структуру поверхні. Ідеально підходить зернистість від 120 до 180 (зазвичай вказана на упаковці).

Зробіть ножицями кілька надрізів на аркуші наждачного паперу, оскільки наждачний папір зернистий лише з одного боку, вам доведеться кілька разів повертати ножиці, щоб рівномірно заточити два леза, перевірте результат заточування на шматку картону або паперу і протріть ножиці тканиною, щоб видалити залишки шліфування.

Як зберегти ножиці гострими

Ви можете повторювати заточку двома способами в міру необхідності. Якщо ви часто використовуєте ножиці, буде достатньо заточувати їх описаними методами раз на два тижні - процес не займе багато часу, а леза залишатимуться гострими.

Зверніть увагу, що домашнє заточування дає лише короткочасний результат. Ба більше, якщо ви користуєтеся дорогими професійними інструментами, краще не ризикувати їх зіпсувати й одразу ж звернутися по допомогу до професіоналів.

Як як заточити манікюрні ножиці своїми руками

