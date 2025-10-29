Рус
Чи піде валюта знову в ріст: економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді

Дар'я Пшеничник
29 жовтня 2025, 15:32
Курс основних валют щодо гривні у листопаді залишатиметься без суттєвих коливань.
Долари євро
Чи зросте курс долара і євро у листопаді / Колаж: Главред, фото: freepik

Головне з новини:

  • Курс гривні у листопаді залишиться стабільним
  • Різкої девальвації не очікується
  • МВФ пропонує девальвацію для збільшення бюджетних надходжень

У листопаді курс долара та євро щодо гривні, за прогнозами експертів, залишатиметься стабільним. Зокрема, економіст Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі.

За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, пише Главред.

Рекордні резерви - запорука спокою

Новак зазначає, що золотовалютні резерви НБУ наразі перебувають на рекордному рівні - близько 44 мільярдів доларів. Це навіть перевищує показники "найкращих мирних років" української економіки. Саме завдяки цьому регулятор може забезпечувати відносну стабільність гривні, навіть в умовах війни.

Експерт також звертає увагу на відсутність паніки серед населення: "При цьому ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на валютній біржі, ні в роздрібній торгівлі валютою. Немає навіть натяку на черги біля пунктів обміну чи відділень банків, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку".

Девальвація - повзуча, але контрольована

Хоча гривня поступово знецінюється, це відбувається в межах прогнозованої "повзучої" девальвації, яка є наслідком воєнного стану. Новак запевняє, що підстав для різких змін наразі немає.

За інформацією ЗМІ, Міжнародний валютний фонд у переговорах щодо нової програми підтримки на 8 мільярдів доларів нібито наполягає на девальвації гривні. Мета - збільшити гривневий еквівалент експортних доходів і, відповідно, надходження до бюджету. Однак Нацбанк, за словами економіста, дотримується протилежної позиції.

"Така девальвація не варта того незначного збільшення бюджетних надходжень, адже девальвація гривні означає загальну економічну дестабілізацію в країні, і вона не варта тих декількох десятків мільярдів гривень через девальвацію", - наголосив Новак.

Тож у листопаді українці можуть очікувати на стабільний валютний курс без різких коливань. НБУ демонструє впевненість у своїй політиці, а ринок - спокій, що в умовах війни є надзвичайно важливим сигналом для економіки.

Яким буде курс долара до кінця року - думка економістів

Членкиня наглядової ради Центру економічних стратегій (ЦЕС) Олена Білан вважає, що курс долара до кінця року може скласти близько 43,5 грн/дол. Водночас вона підкреслила, що прогнозування курсу долара - складне завдання, яке більше нагадує "вгадування", тому фактичний курс може виявитися нижчим.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що до кінця 2025 року курс гривні відносно долара залишатиметься досить стабільним. За його словами, на динаміку національної валюти впливатиме низка ключових чинників, зокрема збільшення фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів.

"Практично всі країни, які підтримують Україну (а це десятки країн світу) у своїх державних бюджетах передбачили допомогу нашій країні. Отримання фінансової допомоги дозволяє нашому уряду, з одного боку, покривати дефіцит бюджету, хоч би яким він був, а з іншого - НБУ завдяки зовнішній фінансовій підтримці має можливість поповнювати золотовалютні резерви, які у нас зараз рекордні - понад 40 мільярдів доларів. Таких резервів Україна не мала навіть у найкращі мирні роки", - пояснив економіст.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара курс євро
