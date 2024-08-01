Росія ввечері випустила ракети по Україні: вибухи прогриміли у двох містах

За твердженням моніторингових каналів, Росія здійснила пуски з мису Фіолент.

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Повітряна тривога 1 серпня і вибухи - усі подробиці / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/alarmukraine

У четвер увечері, 1 серпня, російські окупанти випустили по Україні балістичні ракети. Напередодні в деяких областях, зокрема в Києві, оголосили масштабну тривогу, після чого з'явилися повідомлення про пуски ворогом швидкісних цілей.

Тривогу ввечері було оголошено в низці областей на Півночі, в Центрі та на Півдні. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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Потім моніторингові канали дізналися про проліт кількох ракет у напрямку двох областей. Вибухи пролунали, згідно з повідомленнями ЗМІ, у Кропивницькому. Також сьогодні ввечері було "гучно" в Миколаєві.

Паблік "Кримський вітер" із посиланням на підписників писав про пуски ракет із мису Фіолент, що в окупованому Криму.

Вибухи в Україні - останні новини

Як писав Главред, війська країни-агресорки Росії в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами і балістикою. ППО вдалося збити всі російські "Шахеди".

Попередній масований удар РФ здійснила в ніч на 31 липня. Лише по Києву ворог тоді випустив близько 90 "Шахедів", також фіксувалася ракета Х-59. Загалом повітряна тривога тривала в Київській області понад 7 годин. Удар безпілотниками вже називають "наймасованішою атакою" на місто за весь час повномасштабної війни.

Тієї ночі РФ могла застосувати не "Шахеди", а дешеві "гербери". Ці БПЛА були нібито покликані виснажити ресурс ППО - імовірно, для ракетного удару найближчим часом.

До слова, Росія влітку відновила удари по українських аеродромах на тлі наближення поставок нових винищувачів, зокрема по аеродрому в Старокостянтинові, де базується сьома бригада тактичної авіації.

Сама ж країна-агресорка теж готується до далекобійних ударів українською авіацією. Наприкінці травня аналітики помітили, що росіяни почали прикривати свої літаки від ударів БПЛА і ракет спеціальними ангарами.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

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