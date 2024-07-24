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У Харкові пролунали вибухи: РФ обстріляла місто ракетами С-300, є загиблий

Анна Ярославська
24 липня 2024, 06:38оновлено 24 липня, 08:53
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Перший удар по Харкову припав на промислову зону одного з районів міста, другий - по приватному сектору.
Дрон, мобільна група ППО
У Харкові прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

Вранці 24 липня в Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали ударів по місту. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в Київській, Черкаській та Харківській областях - загроза застосування ударних БПЛА. Рух дронів постійно змінюється.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у місті було чутно кілька вибухів.

"Перший удар по Харкову припав на промислову зону одного з районів міста. Що стосується постраждалих і руйнувань, то інформація уточнюється. Щодо другого прильоту - удар припав на район приватного сектора, пожежа в одному з будинків", - написав він.

відео дня

За словами Терехова, є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

За попередніми даними, сьогодні окупанти обстрілювали Харків ракетами С-300.

Як повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, близько 05:00 окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Є загоряння цивільної будівлі. За його словами, дані про постраждалих уточнюються.

Керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що під обстріл потрапило селище Лісове. Він підтвердив, що є постраждалі через ворожу атаку.

"П'ятий день поспіль обстрілюють селище Лісове. На жаль, є постраждалі", - написав він у Telegram.

Пізніше керівник ОВА уточнив, що один цивільний чоловік отримав поранення, госпіталізації він не потребував.

Малоданилівська селищна об'єднана територіальна громада розташована в Харківському районі Харківської області.

Також Синєгубов розповів, що в Харкові зафіксовано удари за кількома адресами. Горить приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Оновлена інформація від голови Харківської ОВА

Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджена нежитлова будівля та щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.

За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється.

Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024
    Ракетний обстріл Харкова 24 липня 2024 Фото: t.me/synegubov

Як повідомляв Главред, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чи можна вважати наступ росіян на Харківщині остаточно проваленим, зважаючи на те, що вони нічого не домоглися цією операцією.

Тим часом заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські окупанти намагаються штурмувати українських воїнів у Харківській області. Для цього ворог активно задіює піхоту.

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