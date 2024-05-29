Росія створила одну перешкоду для F-16

Російські окупанти почали прикривати свої літаки спеціальними ангарами від ударів БПЛА і ракет.

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Робота F-16 дещо ускладниться/ Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Мілітарний

Російські окупанти уперше з початку повномасштабних бойових дій почали захищати аеродроми від БПЛА і касетних ракет. І це може становити проблему, зокрема, для F-16, повідомляє військовий оглядач Олександр Коваленко. Знімки з новими аеродромними ангарами публікує видання Мілітарний.

Будівництво нових ангарів помітили на аеродромі Мариновка у Волгоградській області за 300 км від України.

Всього OSINT-аналітики нарахували на знімку 12 нових ангарних споруд, які є укриттям для Су-24 та Су-34. Ці споруди нібито повинні захистити ВКС РФ від прильоту ударних дронів чи атак "касетними" ракетами ATACMS.

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Журналісти пояснюють, що це щонайменше ускладнить виявлення на аеродромах наявність чи відсутність літаків.

Профільовані листи, якими раніше росіяни обшивали аеродроми, не давали потрібного захисту від уламків через невелику товщину.

На думку експерта Олександра Коваленка, не справді може ускладнити роботу винищувачам F-16.

"В цілому, нічого доброго. Тепер знищувати російську авіацію буде складніше", - написав він у своїх соцмережах.

Коваленко підкреслив, що якби Україні надали необхідні винищувачі на початку повномасштабної агресії, то на сьогодні усі потужності ВКС РФ були би знищені.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

F-16 в Україні - головне

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть українським Повітряним силам винищувачі F-16 восени, якщо вдасться навчити пілотів до цього часу та розгорнути усю необхідну інфраструктуру в самій Україні.

При цьому спікер Повітряних сил Ілля Євлаш зазначав, що терміни поставок постійно зсувалися.

Українські пілоти зараз навчаються у США та Данії. Про яку кількість винищувачів йдеться - поки що невідомо.

Американський пілот F-16 Пітер Грінбург, своєю чергою, натякав, що звичайні громадяни у будь-якому випадку дізнаються про передачу цих літаків із новин.

"Те, що ми як громадськість бачимо: ні F-16, ні F-16, ні F-16, ні F-16... А потім скрізь раптом з'являться F-16!" - сказав Грінбург.

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