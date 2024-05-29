УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія створила одну перешкоду для F-16

Яна Ставська
29 травня 2024, 19:40
518
Російські окупанти почали прикривати свої літаки спеціальними ангарами від ударів БПЛА і ракет.
Росія створила одну перешкоду для F-16
Робота F-16 дещо ускладниться/ Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Мілітарний

Російські окупанти уперше з початку повномасштабних бойових дій почали захищати аеродроми від БПЛА і касетних ракет. І це може становити проблему, зокрема, для F-16, повідомляє військовий оглядач Олександр Коваленко. Знімки з новими аеродромними ангарами публікує видання Мілітарний.

Будівництво нових ангарів помітили на аеродромі Мариновка у Волгоградській області за 300 км від України.

Всього OSINT-аналітики нарахували на знімку 12 нових ангарних споруд, які є укриттям для Су-24 та Су-34. Ці споруди нібито повинні захистити ВКС РФ від прильоту ударних дронів чи атак "касетними" ракетами ATACMS.

відео дня

Журналісти пояснюють, що це щонайменше ускладнить виявлення на аеродромах наявність чи відсутність літаків.

Профільовані листи, якими раніше росіяни обшивали аеродроми, не давали потрібного захисту від уламків через невелику товщину.

На думку експерта Олександра Коваленка, не справді може ускладнити роботу винищувачам F-16.

"В цілому, нічого доброго. Тепер знищувати російську авіацію буде складніше", - написав він у своїх соцмережах.

Коваленко підкреслив, що якби Україні надали необхідні винищувачі на початку повномасштабної агресії, то на сьогодні усі потужності ВКС РФ були би знищені.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

F-16 в Україні - головне

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть українським Повітряним силам винищувачі F-16 восени, якщо вдасться навчити пілотів до цього часу та розгорнути усю необхідну інфраструктуру в самій Україні.

При цьому спікер Повітряних сил Ілля Євлаш зазначав, що терміни поставок постійно зсувалися.

Українські пілоти зараз навчаються у США та Данії. Про яку кількість винищувачів йдеться - поки що невідомо.

Американський пілот F-16 Пітер Грінбург, своєю чергою, натякав, що звичайні громадяни у будь-якому випадку дізнаються про передачу цих літаків із новин.

"Те, що ми як громадськість бачимо: ні F-16, ні F-16, ні F-16, ні F-16... А потім скрізь раптом з'являться F-16!" - сказав Грінбург.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні F-16 Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна готується до нової активності росіян - Зеленський

Україна готується до нової активності росіян - Зеленський

21:10 Україна
НАТО дасть Україні "політичний сигнал" щодо членства, але не запрошення - США

НАТО дасть Україні "політичний сигнал" щодо членства, але не запрошення - США

20:05 Україна
На Україну налетить потужний шторм: будуть зливи, грози та жорсткий вітер

На Україну налетить потужний шторм: будуть зливи, грози та жорсткий вітер

19:35 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як Трінчер і Волошин: Маша Єфросиніна з чоловіком оголосять про розлучення - ЗМІ 16139

Як Трінчер і Волошин: Маша Єфросиніна з чоловіком оголосять про розлучення - ЗМІ

Путіністи Йосип Пригожин і співачка Валерія покинули РФ - причина 9083

Путіністи Йосип Пригожин і співачка Валерія покинули РФ - причина

Кремль прийняв рішення знищити кадирівців : експерт назвав цілі РФ на Сумщині 3704

Кремль прийняв рішення знищити "кадирівців": експерт назвав цілі РФ на Сумщині

Що змінюється з 1 червня: перерахунок пенсій, тариф на світло, курс долара, ціни на паливо та їжу 3021

Що змінюється з 1 червня: перерахунок пенсій, тариф на світло, курс долара, ціни на паливо та їжу

Останні новини

21:56

У РФ завдали удару по Максиму Галкіну - що сталося

21:36

Ось як потрібно готувати панський дерун - розметуть за сім секундВідео

21:35

Український співак в Іспанії врятував співвітчизника: "Крові було багато"

21:34

Названо міста і села, які опинилися під загрозою окупації РосіїВідео

21:28

Лише геній знайде лева за 8 секунд: важко буде помітити хижака у непростій загадці

Україні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – СнєгирьовУкраїні загрожує заморозка війни, Путін квапиться – Снєгирьов
21:10

Україна готується до нової активності росіян - Зеленський

21:06

Росія кинула в бій резерви: Синєгубов розкрив ситуацію на Харківщині

20:05

НАТО дасть Україні "політичний сигнал" щодо членства, але не запрошення - США

19:40

Росія створила одну перешкоду для F-16

Реклама
19:36

Не снігова королева: Вікторія Бекхем розкрила секрет упевненості в собі

19:35

На Україну налетить потужний шторм: будуть зливи, грози та жорсткий вітер

19:35

Як можна швидко відмити мікрохвильовку всередині: спосіб на замітку господинямВідео

19:13

В окупованому Донецьку стався потужний "приліт": над містом піднявся стовп димуВідео

19:10

Яка величезна небезпека Росії для УкраїниПогляд

18:52

Надя Дорофєєва зважилася на зухвалий б'юті-експеримент - як вона виглядає зараз

18:24

РФ намагається створити "вилку": експерт назвав підступні цілі окупантів на ХарківщиніВідео

18:19

Підвищення тарифів відкладуть: експерт сказав, коли і наскільки злетить вартість світла

18:17

Сценарій заморозки війни в Україні можливий, але Росія не зупиниться - аналітикВідео

18:09

Шольца дотиснули: Німеччина "дала добро" на удари ЗСУ по Росії - Politico

17:53

Як прибрати чорну цвіль із душової кабінки: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

Реклама
17:21

Україна вперше отримала літаки ДРЛВ: чому це не менш круто, ніж F-16

17:16

Чи чекати в червні серйозного подорожчання бензину в червні: прогноз експерта

17:15

Що не можна робити 30 травня: 4 найважливіші заборони дня

17:09

В Україні ціни на секонд-хенд можуть підскочити: уряд планує запровадити нові податки

16:51

Чим підв'язати малину, щоб зберегти рослину в гарній формі: головні секретиВідео

16:46

Угорщина блокує старт переговорів про вступ України до ЄС - ЗМІ

16:39

Як швидко зварити квасолю без замочування: проста порада для господиньВідео

16:26

Чому не можна їсти шовковицю: лікарі дали відповідьВідео

16:21

"Жодних обмежень": дві країни ЄС дозволили Україні бити західною зброєю по РФ

16:21

Щури не підійдуть на гарматний постріл: як назавжди вигнати гризунів на дачіВідео

16:21

Породи собак, які не линяють: як правильно і на роки підібрати улюбленця

16:14

Україна била по РФ британськими ракетами Storm Shadow - радник Мінстратегпрому

16:06

Російського актора визнали терористом і екстремістом

15:57

У РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною

15:49

Зіркова ведуча Танців з зірками народила первістка і показала обличчя немовляти

15:14

Святе місце порожнє не буде: 65-річна Мадонна завела нового хлопчика-іграшку

15:02

ЗМІ повідомили хороші новини про здоров'я Кейт Міддлтон

15:01

Як перетворити пень на труху: дуже простий, але робочий спосібВідео

14:24

Гвоздьова показала мереживне декольте від хірурга

14:22

Далі не пройти: ворог прорахувався під час наступу на Харків – Маломуж

Реклама
14:16

"Квиток в один кінець для росіян": в ЗСУ відповіли, хто контролює Вовчанськ

13:55

Що таке "бешкет": чому ми часто робимо помилку у цьому словіВідео

13:48

"Мило, до сліз": Олена Кравець показала зворушливі кадри з 85-річним батьком

13:48

Понад 120 тисяч компенсації: суд поновив Ірину Фаріон на роботі

13:19

"Точка перелому": США можуть дозволити Україні бити своєю зброєю по Росії - WP

13:18

Як назавжди позбутись від бур'янів на городі: 5 найефективніших методів

12:55

Вілла в Криму, 4-поверховий особняк: що ділитимуть при розлученні Алсу і Ян АбрамовВідео

12:49

Зірка "Всі жінки - відьми" та оскароносна зірка допомагатимуть Україні у війні з РФ

12:46

Україну накриють дощі з грозами: синоптик назвала дати небезпечної погоди

12:20

Вночі сад солодко пахнутиме медом: топ-6 нічних квітів із неймовірним ароматомВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти