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"Шахед" так не падає": РФ могла бити по Україні новими дронами – експерт

Олексій Тесля
31 липня 2024, 14:53оновлено 31 липня, 17:53
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Атака РФ могла бути комбінованою, про що свідчить одразу кілька фактів, каже Сергій Бескрестнов.
Гербера
РФ могла вдарити дронами Гербера / Колаж: Главред, Фото: скріншот, defence-ua.com

Є ймовірність того, що в ніч на середу, 31 липня, російські окупанти атакували територію України не дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Росіяни могли використати для удару нові дешеві багатофункціональні безпілотники "Гербера", заявив військовий експерт зі зв'язку, радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов на псевдо "Флеш".

За словами експерта, російська могла бути комбінованою, про що свідчить одразу кілька фактів.

відео дня

"Тому їх летіло так багато і результат знищення 100%. Мета була виснажити нашу ППО", - наголосив Сергій "Флеш".

Коментуючи відео Повітряних сил, на якому зафіксовано ураження дрону, він вказав, що БПЛА Shahed при підбитті так не горять і повільно не падають.

"Шахед так не горить і так повільно не падає. Такого відео падіння Шахеда в штопорі ніхто не бачив. Легка Гербера з фанери і пінопласту вважаю саме так і горить і падає", - додав Бескрестнов.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

'Шахед' так не падає': РФ могла бити по Україні новими дронами – експерт
/ Инфографика: Главред

Дивіться відео - ЗСУ збили російський дрон:

Скріншот
/ Скриншот

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Нагадаємо, в ніч на 31 липня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи керовану авіаційну ракету Х-59 і 89 ударних дронів типу Shahed. Під основним ударом була Київська область.

Як заявив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, ця атака була однією з наймасованіших. За словами Олещука, з 89 ударних БпЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито всі 89.

Як повідомлялося, 30 липня в Україні оголошували тривогу. Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками.

Потужні вибухи прогриміли в Києві та Білій Церкві. У Мережі повідомляють, що після вибухів у деяких районах столиці зникло світло.

Згодом у КДВА зазначили, що інформація про вибухи в Києві або роботу сил і засобів ППО на території столиці "не відповідає дійсності".

Уранці 31 липня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Київ атакували десятки дронів.

'Шахед' так не падає': РФ могла бити по Україні новими дронами – експерт
/ Инфографика: Главред

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безпілотник війна Росії та України атака дронів
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