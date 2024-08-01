Україна під атакою "Шахедів" і ракет: у багатьох містах пролунали вибухи

Російські окупанти пізно ввечері 31 липня атакували Україну шахедами. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Через атаку дронів повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях.
Пізніше потужні вибухи прогриміли в Дніпрі. За попередніми даними, окупанти атакували місто балістикою. Повітряні сили попереджали про можливість удару по Кривому Рогу.
Після цього загроза удару балістикою була і на півночі країни. Тоді тривогу оголосили в Київській, Чернігівській областях і в столиці.
Моніторингові канали повідомляли про те, що потужні вибухи прогриміли в Ізюмі Харківської області.
Атака дронів 31 липня 2024 року - останні новини
Увечері 30 липня в Україні оголошували тривогу. Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками.
Потужні вибухи прогриміли в Києві та Білій Церкві. У Мережі повідомляють, що після вибухів у деяких районах столиці зникло світло.
Згодом у КДВА зазначили, що інформація про вибухи в Києві або роботу сил і засобів ППО на території столиці "не відповідає дійсності".
Уранці 31 липня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Київ атакували десятки дронів.
"Це була вже сьома атака Києва ворожими БПЛА в липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих дронів", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили до Києва хвилями і практично за всіма можливими напрямками.
За даними ДержНС, у Київській області вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівлю частково зруйновано. Рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих і травмованих немає.
Інші новини:
- Масована атака дронів на Київ: сили ППО збили 89 "Шахедів"
- РФ перекидає штурмовиків на Харківщину: названо напрямок нової атаки
- Україна для відбиття масованої атаки РФ пішла на незвичні кроки: що відомо
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред