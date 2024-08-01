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Україна під атакою "Шахедів" і ракет: у багатьох містах пролунали вибухи

Ангеліна Підвисоцька
1 серпня 2024, 00:15оновлено 1 серпня, 00:46
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У багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.
дрон, шахед
РФ атакувала Україну дронами і ракетами / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські окупанти пізно ввечері 31 липня атакували Україну шахедами. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Через атаку дронів повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях.

Пізніше потужні вибухи прогриміли в Дніпрі. За попередніми даними, окупанти атакували місто балістикою. Повітряні сили попереджали про можливість удару по Кривому Рогу.

відео дня

Після цього загроза удару балістикою була і на півночі країни. Тоді тривогу оголосили в Київській, Чернігівській областях і в столиці.

Моніторингові канали повідомляли про те, що потужні вибухи прогриміли в Ізюмі Харківської області.

Атака дронів 31 липня 2024 року - останні новини

Увечері 30 липня в Україні оголошували тривогу. Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками.

Потужні вибухи прогриміли в Києві та Білій Церкві. У Мережі повідомляють, що після вибухів у деяких районах столиці зникло світло.

Згодом у КДВА зазначили, що інформація про вибухи в Києві або роботу сил і засобів ППО на території столиці "не відповідає дійсності".

Уранці 31 липня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Київ атакували десятки дронів.

"Це була вже сьома атака Києва ворожими БПЛА в липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих дронів", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили до Києва хвилями і практично за всіма можливими напрямками.

За даними ДержНС, у Київській області вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівлю частково зруйновано. Рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих і травмованих немає.

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