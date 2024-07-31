Масована атака дронів на Київ: сили ППО збили 89 "Шахедів"

Таку саму кількість дронів російські окупанти застосовували в новорічну ніч 1 січня 2024 року.

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Вночі сили ППО відбили масовану атаку дронів / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, ДСНС

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи керовану авіаційну ракету Х-59 і 89 ударних дронів типу Shahed. Під основним ударом була Київська область.

Як заявив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, ця атака була однією з наймасованіших.

"Таку саму кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як і тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", - написав він у Telegram.

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За словами Олещука, з 89 ударних БпЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито всі 89.

Сили ППО збили ракету Х-59 і 89 ударних дронів. / Фото: t.me/ComAFUA

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи всіх сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

"Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину", - додав командувач ЗС ЗСУ.

Атака дронів 31 липня 2024 року

Увечері 30 липня в Україні оголошували тривогу. Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками.

Потужні вибухи прогриміли в Києві та Білій Церкві. У Мережі повідомляли, що після вибухів у деяких районах столиці зникло світло.

Згодом у КМВА зазначили, що інформація про вибухи в Києві або роботу сил і засобів ППО на території столиці "не відповідає дійсності".

Уранці 31 липня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Київ атакували десятки дронів.

"Це була вже сьома атака Києва ворожими БПЛА в липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих дронів", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили до Києва хвилями і практично за всіма можливими напрямками.

За даними ДСНС, у Київській області вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівлю частково зруйновано. Рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих і травмованих немає.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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