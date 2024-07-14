Росія вночі знову пускала по Україні ракети і дрони: усі подробиці

В одній з областей вночі гриміли вибухи. Усі подробиці дізнавайтеся на Главреді.

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В Україні у ніч на 14 липня прогриміли потужні вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Окупанти проти ночі 14 липня знову атакували Україну ракетами і дронами. У ЗСУ звітують про шість знищених повітряних цілей противника.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, в неділю вночі Сили оборони перехопили засобами ППО дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69.

Крім того, Росія також намагалася розвідати ситуацію з повітря за допомогою БПЛА — знищено три "Орлан-10" та один російський "ZALA".

відео дня

Ідеться про роботу ППО у Східному регіоні.

Удар по Україні 14 липня — де вибухи

Моніторингові канали писали про вибухи у Дніпропетровській області, повʼязані з роботою ППО.

В цілому, цієї ночі Росія не піднімала у небо стратегічну авіацію. Також аналітики не фіксували активність ракетоносіїв Чорноморського флоту.

Ракетна атака РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на п’ятницю, 12 липня, Росія вдарила по Україні ракетами і дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Загалом, тієї ночі ППО збила 5 ворожих крилатих ракет у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях та 11 безпілотників у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

За спостереженнями західних аналітиків, росіяни змінили свою тактику ударів, щоб завдати Україні якомога більшої шкоди: щоб максимізувати шкоду від цих ударів, окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускають, було важче виявити.

Військовий експерт Владислав Селезньов же вважає, що Росія ударами по скупченню людей намагатиметься примусити Україну до миру на своїх умовах, застосовуючи так звану тактику шоку й трепету.

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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