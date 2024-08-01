Нічна атака РФ по Україні 'Іскандерами' та 'Шахедами': що вдалось збити ППО

Війська країни-агресорки Росії в ніч проти 1 серпня атакували Україну дронами та балістикою. ППО вдалося збити усі російські "Шахеди". Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram.
"У ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та Криму, а також ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямків мис Чауда (Крим) та Курськ", - йдеться в його повідомленні.
За даними генерала, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "Шахедів".
"Усі збито протиповітряною обороною у Київській, Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - додав Олещук.
Атака РФ на Київ
Варто зауважити, що у Київській області під час атаки окупантів у ніч проти 1 серпня впали уламки дронів. Двоє людей постраждали. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті", - розповів він.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, але внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини.
"Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав голова ОВА.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 31 липня атакували Україну шахедами. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.
У ніч на 31 липня російська окупаційна армія також здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи керовану авіаційну ракету Х-59 і 89 ударних дронів типу Shahed. Під основним ударом була Київська область.
Крім того, сили ППО під час відбиття російських дронів у ніч проти 31 липня могли застосувати нові - нетрадиційні для такого типу завдань - засоби. Ідеться про використання гелікоптерів, вказує аналітик Defense Express Іван Киричевський.
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