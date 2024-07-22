ATACMS добили техніку РФ на ремонті: подробиці нових вибухів у Криму

Про "трьохсотих" чи "двохсотих" серед окупантів наразі не повідомляють.

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В окупантів у Криму знову втрати / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, ASTRA

Унаслідок атаки ATACMS на військові об'єкти захопленого Росією Криму в неділю, 21 липня, окупанти втратили військову техніку.

Як пише опозиційний російський Telegram ASTRA, вибухи пролунали вчора близько 7:00 години ранку в селі Новостепне Джанкойського району.

За даними видання, удар було завдано 4 ракетами ATACMS. Унаслідок було пошкоджено військову техніку, яка перебуває на ремонті.

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Напередодні "губернатор" окупованої частини Херсонщини, колаборант і зрадник України Володимир Сальдо заявляв про збиття двох ракет ATACMS, які летіли в бік Криму.

Вибухи в Криму - останні новини

Як писав Главред, вранці, 21 липня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що перед 8 ранку на півострові оголосили повітряну тривогу, а потім жителі різних районів почали повідомляти про звуки вибухів.

Через деякий час місцеві пропагандисти теж перервали мовчання і почали поширювати інформацію про нібито удари з боку України, зокрема ракетами ATACMS. Українська сторона поки що не підтверджує цю інформацію.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" щодо статусу півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова. Київ вважає Крим українським. Україна і низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова - ввели санкції.

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