РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

Вибух дрона пошкодив будинки та спричинив численні руйнування у багатоповерхівках.

Усім пораненим надають медичну допомогу на місці та у лікарні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Коротко:

РФ атакувала Індустріальний район Харкова

Вибухова хвиля пошкодила дві багатоповерхівки та вибила вікна

Загорілися два автомобілі, ще сім авто отримали пошкодження

Російські окупаційні війська атакували Індустріальний район Харкова бойовим безпілотником. Унаслідок удару постраждали щонайменше шість людей, серед них — 16-річна дівчина та малолітня дитина. Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Місце атаки та наслідки

За їхніми даними, ворожий дрон влучив у житлову забудову Індустріального району міста. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, прямого влучання в багатоповерхівки не зафіксовано, однак вибухова хвиля пошкодила будинки — у двох багатоповерхівках вибито значну кількість вікон.

Після вибуху біля житлових будинків загорілися автомобілі. За попередніми даними, вогнем були охоплені щонайменше два авто, ще сім транспортних засобів зазнали пошкоджень.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та правоохоронці.

Інформація про постраждалих

Серед постраждалих, за інформацією ОВА:

16-річна дівчина — у неї діагностовано гостру реакцію на стрес;

41-річна жінка та 36-річний чоловік — отримують медичну допомогу на місці;

51-річний чоловік — госпіталізований до лікарні з вибуховим пораненням.

43-річний чоловік - звернулися по допомогу до лікарів після ворожого удару

Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що серед поранених є малолітня дитина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Станом на 22:14 кількість постраждалих зросла до шести осіб. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Відео наслідків ворожої атаки

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 березня російські війська здійснили масштабну атаку по території України. Удари були зафіксовані в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та в інших регіонах. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Крім того, російська армія, ймовірно, готує новий ракетний удар по Україні найближчими днями. Як повідомив 9 березня моніторинговий канал Єрадар, упродовж ночі було здійснено передислокацію шести літаків-бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому "Оленя" на аеродром "Дягілево".

Нагадаємо, що в Харкові ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Терехова, унаслідок атаки загинули щонайменше сім людей.

