У Харкові після удару "шахедів" постраждали чотири людини, серед них - дитина

Росія атакувала Харків ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ДержЧС

В ніч на 10 березня армія РФ атакувала Харків дронами. В результаті ворожого удару постраждали чотири людини, серед них - 10-річна дівчинка. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Про удар по Холодногірському району стало відомо о 02:40 10 березня. Зафіксовано два влучання ворожої дрона "шахед". В результаті першого удару були пошкоджені приватні будинки і господарські будівлі.

Вдруге зафіксовано "приліт" дрона в дорогу серед будинків у приватному секторі. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, пізніше їхня кількість зросла до чотирьох осіб.

Як писав Главред, ввечері 9 березня російські окупаційні війська атакували Індустріальний район Харкова бойовим безпілотником. В результаті удару постраждали щонайменше шестеро людей, серед них — 16-річна дівчина і малолітня дитина.

Як писав Главред, в ніч на 7 березня російські війська здійснили масштабну атаку по території України. Удари були зафіксовані в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровській області та інших регіонах. У Харкові ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок. За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей.

Серед загиблих є двоє дітей. Російська ракета забрала життя вчительки початкових класів ліцею №6 та її маленького сина, який навчався у другому класі. Також під завалами знайшли тіла учениці восьмого класу ліцею №16 та її матері.

РФ змінила тактику ударів по Україні: думка експерта

Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що за перший тиждень березня 2026 року армія РФ застосувала для ударів по Україні 915 дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 "Італмас" і приманок "Гербера"/"Пародія", з яких було збито понад 810 цілей або 89% від загальної кількості дронів.

Протягом першого тижня березня було завдано один комбінований ракетний удар – в ніч на 7 березня.

В цілому інтенсивність застосування ракетного озброєння, зокрема балістичних ракет протягом першого тижня березня у противника знизилася в порівнянні з попередніми місяцями. Це не означає, що така помірна тенденція протримається до кінця місяця, але не відзначити цей факт не можна.

Також, вкотре на себе звертає увагу відсутність у ході комбінованого удару цього тижня ракет Х-101. Це може вказувати на те, що командування РФ намагається балансувати застосуванням дозвукових крилатих ракет.

Балістичні ракети зберегли свою присутність у списку як головний інструмент терору.

"Проте, з урахуванням вище озвучених цифр, оптимізму щодо помірності нальотів і ударів на березень не відчуваю. Ймовірно, ми зараз можемо спостерігати період поповнення БК після лютневого рекордного застосування ракетних засобів, а також ефект від успішних уражень СОУ об'єктів складування і зберігання російських дронів-камікадзе", - зазначив Коваленко.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

