РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

Країна-агресорка РФ готується до нового масованого удару по території України вже найближчими днями.
Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.
У РНБО закликали бути уважними до повітряних тривог. Особливо важливо це найближчими днями.
"Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог, особливо в ці дні", - йдеться в повідомленні.
Крым того, монітори у Telegram повідомляють, що РФ здійснює передислокацію бортів Ту-95МС між аеродромами. Повідомляється, що зранку 13 березня в повітрі перебуває борт Ту-95МС, який здійснює передислокацію з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс" з метою спорядження крилатими ракетами.
Новий масований удар по Україні - попередження від Жданова
Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов коментарі ТСН.ua попередив про загрозу нового комбінованого удару РФ. На це вказує передислокація стратегічної авіації та спорядження літаків Ту-95. Очікується комбінована атака з використанням крилатих ракет для перевантаження ППО та балістики для ураження інфраструктури, зокрема об’єктів водопостачання.
"Вони давно не використовували крилаті ракети та балістику повітряного базування. Є відомості про рух стратегічної авіації. Тому ймовірність атаки цілком реальна", - зазначив Жданов.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію в Харківській області. Зафіксовано кілька "прильотів" ворожих БПЛА по території житлової забудови.
Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 12 березня атакувала Чернігівщину. Внаслідок удару загинула 15-річна дівчинка, її батьки поранені.
Крім того, у середу, 11 березня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.
Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
