Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

Інна Ковенько
13 березня 2026, 09:11оновлено 13 березня, 10:07
Російські окупанти можуть атакувати Україну вже найближчими днями.
Росіяни можуть готувати новий масований обстріл
Росіяни можуть готувати новий масований обстріл / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmua, росЗМІ

Коротко:

  • РФ може завдати масований удар по Україні
  • Ворог може атакувати вже найближчими днями
  • Українців закликають бути особливо увжними до тривог

Країна-агресорка РФ готується до нового масованого удару по території України вже найближчими днями.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

відео дня

У РНБО закликали бути уважними до повітряних тривог. Особливо важливо це найближчими днями.

"Ворог може готувати обстріл, тому будьте уважні до тривог, особливо в ці дні", - йдеться в повідомленні.

Крым того, монітори у Telegram повідомляють, що РФ здійснює передислокацію бортів Ту-95МС між аеродромами. Повідомляється, що зранку 13 березня в повітрі перебуває борт Ту-95МС, який здійснює передислокацію з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс" з метою спорядження крилатими ракетами.

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу
Літаки, якими обстрілють Україну / Інфографіка: Главред

Новий масований удар по Україні - попередження від Жданова

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов коментарі ТСН.ua попередив про загрозу нового комбінованого удару РФ. На це вказує передислокація стратегічної авіації та спорядження літаків Ту-95. Очікується комбінована атака з використанням крилатих ракет для перевантаження ППО та балістики для ураження інфраструктури, зокрема об’єктів водопостачання.

"Вони давно не використовували крилаті ракети та балістику повітряного базування. Є відомості про рух стратегічної авіації. Тому ймовірність атаки цілком реальна", - зазначив Жданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію в Харківській області. Зафіксовано кілька "прильотів" ворожих БПЛА по території житлової забудови.

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 12 березня атакувала Чернігівщину. Внаслідок удару загинула 15-річна дівчинка, її батьки поранені.

Крім того, у середу, 11 березня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу
Російські удари по Україні / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Коваленко атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:35Світ
РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:11Війна
Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

09:09Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Останні новини

11:00

Коли завершать ремонт доріг після зими: що кажуть у Агентстві відновлення

10:59

"Ціни злетять у космос": озвучено тривожний прогноз щодо вартості нафтиВідео

10:30

Не дайте себе обдурити: як викрити брехуна за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

10:00

Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
09:46

"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

09:35

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:11

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:09

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Реклама
09:02

Секрети радянського фастфуду: топ-10 страв вуличного меню СРСР

09:00

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанВідео

08:27

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює

07:44

Росія вночі атакувала Балаклію дронами: пошкоджено житлові будинки

07:41

Чому реакція Києва лише посилює владу Орбана: Андрусів пояснив причинуПогляд

07:00

США тимчасово відкрили ринок для російської нафти: у чому причина

05:50

Грошова удача у п’ятницю 13-го: яким знакам зодіаку справді пощастить

05:13

Так виглядала "розкіш" у СРСР: за якими речами полювали радянські люди

04:41

Справжні радянські багатії: 5 професій, що ламали міф СРСР про "рівність"

04:25

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали КремлюВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Реклама
03:41

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

03:07

Найбалакучіші знаки зодіаку: кому не можна розповідати секрети

02:10

"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

01:47

Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

01:31

Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"

00:52

Рослини пустять коріння за лічені дні: домашні методи для швидкого приживанняВідео

00:41

Син Оззі Осборна назвав доньку на честь покійного батькаВідео

12 березня, четвер
23:50

"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

23:35

Експерти назвали ТОП-5 порід котів для сім'ї і квартири: перше місце несподіванеВідео

23:20

Угорщина повернула авто Ощадбанку, але "забула" про гроші і золото

23:15

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

22:39

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

21:56

Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

21:40

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березняФото

21:39

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:35

"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

21:28

Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

21:12

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітейФото

21:02

Зірки наділили народжених у конкретні місяці особливим шармом - хто вони

20:52

Норвежці майже не прибирають, але вдома ідеальна чистота — у чому секрет

Реклама
20:37

Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

20:34

9 із 10 помиляються: як не залишитись без врожаю перцю

20:30

Як сказати "комок в горле" українською - правильний варіант знають не всіВідео

20:26

Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

20:14

"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

20:05

Як украінець навчив Європу пити каву: історія незвичайного козака

20:02

Мільярд замість 23 млрд: PariMatch "відкупився" від кримінального переслідування, - ЗМІ

19:48

Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

19:39

Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - ГенштабВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти