Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Анна Ярославська
13 березня 2026, 09:09
Олексій Кущ пояснив, чому бензин може коштувати 100 гривень.
Ціни на паливо
Бензин може різко подорожчати: експерт пояснив, від чого залежить ціна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Ціни на бензин можуть зрости до 100 грн за літр
  • Вартість палива формується світовим ринком, а не внутрішніми податками
  • На ринок впливає війна на Близькому Сході

Українські АЗС можуть встановити нові рекордні ціни на бензин, адже війна на Близькому Сході не припиняється. Водночас внутрішні податки майже не впливають на кінцеву вартість палива.

Ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. Такий сценарій прогнозує економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту будуть стрімко зростати і надалі.

відео дня

"Бензин може коштувати і 100 грн. Незалежно від того, які там закладені внутрішні податки. Навіть якщо повністю звільнити паливо від оподаткування, воно все одно буде продаватися за ціною, максимально наближеною до тієї, яку готовий заплатити споживач", — заявив Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE.

За його словами, паливо є товаром, ціна якого формується насамперед ринком, а саме на основі попиту, пропозиції та світових котирувань нафти.

Від чого залежать ціни на паливо в Україні

Якщо напруженість на Близькому Сході зменшиться та бойові дії припиняться, світові нафтові ринки можуть швидко стабілізуватися.

"Якщо конфлікт завершиться, ситуація на світових нафтових ринках дуже швидко стабілізується, і ціни можуть повернутися до рівня, який був до війни на Близькому Сході. Тоді стабілізується і ситуація з паливом в Україні", — пояснив експерт.

Якщо війна триватиме, то ціни на нафту можуть і далі зростати, що позначиться і на вартості палива на українських АЗС.

За словами Куща, нинішні ціни на заправках в цілому відповідають ринковій ситуації, хоча іноді можуть відставати від світових котирувань на кілька днів або навіть тиждень.

Як податки впливають на формування цін

Зниження податків на паливо не завжди призводить до здешевлення для споживачів.

"Коли в Україні знижували ПДВ і акцизи, ціна на паливо парадоксально зростала. А коли податки повернули, вона навпаки падала. Це свідчить про те, що податкова складова не є вирішальною для формування цін", — сказав Кущ.

Що відбувається з цінами на бензин сьогодні

На столичних заправках літр дизельного палива обійдеться в 75,40-80,99 грн.

А-95 коштує від 68,90 до 73,99 грн/л, газ — 44,98 грн/л.

Ціни на паливо в Києві
Ціни на пальне в Києві / скріншот

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Як писав Главред, вартість палива на українських заправках помітно зросла і продовжує зростати. Зокрема, ціна дизеля за короткий час збільшилася приблизно на 5 гривень за літр. Аналітик консалтингової групи Нафторинок Олександр Сиренко заявив, що на ситуацію одночасно впливають як міжнародні фактори, так і внутрішні економічні процеси.

Паливний експерт Дмитро Леушкін прогнозує, що ціни на бензин і дизель в Україні можуть знову наблизитися до тих, які були до подій в Ірані. За його словами, головне, щоб нафта повернулася до тих цін, які були до подій в Ірані.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що підвищення цін на бензин в Україні на 5-8 гривень не матиме істотного впливу на вартість виробництва продуктів харчування. Очікувати помітного зростання цін можна тільки при значному стрибку вартості палива — приблизно на 50% і більше.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кущ

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

бензин Близький Схід ціни на нафту ціна бензина новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:35Світ
РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:11Війна
Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

09:09Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Останні новини

11:00

Коли завершать ремонт доріг після зими: що кажуть у Агентстві відновлення

10:59

"Ціни злетять у космос": озвучено тривожний прогноз щодо вартості нафтиВідео

10:30

Не дайте себе обдурити: як викрити брехуна за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

10:00

Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
09:46

"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

09:35

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:11

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:09

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Реклама
09:02

Секрети радянського фастфуду: топ-10 страв вуличного меню СРСР

09:00

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанВідео

08:27

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює

07:44

Росія вночі атакувала Балаклію дронами: пошкоджено житлові будинки

07:41

Чому реакція Києва лише посилює владу Орбана: Андрусів пояснив причинуПогляд

07:00

США тимчасово відкрили ринок для російської нафти: у чому причина

05:50

Грошова удача у п’ятницю 13-го: яким знакам зодіаку справді пощастить

05:13

Так виглядала "розкіш" у СРСР: за якими речами полювали радянські люди

04:41

Справжні радянські багатії: 5 професій, що ламали міф СРСР про "рівність"

04:25

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали КремлюВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

Реклама
03:41

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

03:07

Найбалакучіші знаки зодіаку: кому не можна розповідати секрети

02:10

"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

01:47

Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

01:31

Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"

00:52

Рослини пустять коріння за лічені дні: домашні методи для швидкого приживанняВідео

00:41

Син Оззі Осборна назвав доньку на честь покійного батькаВідео

12 березня, четвер
23:50

"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

23:35

Експерти назвали ТОП-5 порід котів для сім'ї і квартири: перше місце несподіванеВідео

23:20

Угорщина повернула авто Ощадбанку, але "забула" про гроші і золото

23:15

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

22:39

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

21:56

Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

21:40

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березняФото

21:39

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:35

"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

21:28

Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

21:12

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітейФото

21:02

Зірки наділили народжених у конкретні місяці особливим шармом - хто вони

20:52

Норвежці майже не прибирають, але вдома ідеальна чистота — у чому секрет

Реклама
20:37

Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

20:34

9 із 10 помиляються: як не залишитись без врожаю перцю

20:30

Як сказати "комок в горле" українською - правильний варіант знають не всіВідео

20:26

Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

20:14

"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

20:05

Як украінець навчив Європу пити каву: історія незвичайного козака

20:02

Мільярд замість 23 млрд: PariMatch "відкупився" від кримінального переслідування, - ЗМІ

19:48

Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

19:39

Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - ГенштабВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти