Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Олексій Кущ пояснив, чому бензин може коштувати 100 гривень.

Бензин може різко подорожчати: експерт пояснив, від чого залежить ціна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ціни на бензин можуть зрости до 100 грн за літр

Вартість палива формується світовим ринком, а не внутрішніми податками

На ринок впливає війна на Близькому Сході

Українські АЗС можуть встановити нові рекордні ціни на бензин, адже війна на Близькому Сході не припиняється. Водночас внутрішні податки майже не впливають на кінцеву вартість палива.

Ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. Такий сценарій прогнозує економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту будуть стрімко зростати і надалі.

"Бензин може коштувати і 100 грн. Незалежно від того, які там закладені внутрішні податки. Навіть якщо повністю звільнити паливо від оподаткування, воно все одно буде продаватися за ціною, максимально наближеною до тієї, яку готовий заплатити споживач", — заявив Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE.

За його словами, паливо є товаром, ціна якого формується насамперед ринком, а саме на основі попиту, пропозиції та світових котирувань нафти.

Від чого залежать ціни на паливо в Україні

Якщо напруженість на Близькому Сході зменшиться та бойові дії припиняться, світові нафтові ринки можуть швидко стабілізуватися.

"Якщо конфлікт завершиться, ситуація на світових нафтових ринках дуже швидко стабілізується, і ціни можуть повернутися до рівня, який був до війни на Близькому Сході. Тоді стабілізується і ситуація з паливом в Україні", — пояснив експерт.

Якщо війна триватиме, то ціни на нафту можуть і далі зростати, що позначиться і на вартості палива на українських АЗС.

За словами Куща, нинішні ціни на заправках в цілому відповідають ринковій ситуації, хоча іноді можуть відставати від світових котирувань на кілька днів або навіть тиждень.

Як податки впливають на формування цін

Зниження податків на паливо не завжди призводить до здешевлення для споживачів.

"Коли в Україні знижували ПДВ і акцизи, ціна на паливо парадоксально зростала. А коли податки повернули, вона навпаки падала. Це свідчить про те, що податкова складова не є вирішальною для формування цін", — сказав Кущ.

Що відбувається з цінами на бензин сьогодні

На столичних заправках літр дизельного палива обійдеться в 75,40-80,99 грн.

А-95 коштує від 68,90 до 73,99 грн/л, газ — 44,98 грн/л.

Ціни на пальне в Києві / скріншот

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Як писав Главред, вартість палива на українських заправках помітно зросла і продовжує зростати. Зокрема, ціна дизеля за короткий час збільшилася приблизно на 5 гривень за літр. Аналітик консалтингової групи Нафторинок Олександр Сиренко заявив, що на ситуацію одночасно впливають як міжнародні фактори, так і внутрішні економічні процеси.

Паливний експерт Дмитро Леушкін прогнозує, що ціни на бензин і дизель в Україні можуть знову наблизитися до тих, які були до подій в Ірані. За його словами, головне, щоб нафта повернулася до тих цін, які були до подій в Ірані.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що підвищення цін на бензин в Україні на 5-8 гривень не матиме істотного впливу на вартість виробництва продуктів харчування. Очікувати помітного зростання цін можна тільки при значному стрибку вартості палива — приблизно на 50% і більше.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

