США тимчасово відкрили ринок для російської нафти: у чому причина

Анна Ярославська
13 березня 2026, 07:00оновлено 13 березня, 07:30
Тимчасовий дозвіл стосується виключно нафти, "яка зараз застрягла в морі", і не забезпечить значного прибутку російському уряду.
Коротко:

  • США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії
  • Дозволено експорт вже завантаженої нафти та нафтопродуктів
  • Штати хочуть стабілізувати світові енергетичні ринки

США тимчасово скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти і нафтопродуктів, які транспортуються танкерами морем. Продаж дозволено впродовж 30 днів - до 11 квітня.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що цей крок покликаний стабілізувати світові енергетичні ринки, передає Reuters.

"Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Ця обмежена короткострокова міра застосовується лише до нафти, яка вже перебуває у дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду", - пояснив Бессент.

Згідно з текстом ліцензії, Мінфін США дозволяє доставку і продаж російської нафти і нафтопродуктів, завантажених на судна станом на 12 березня. Ліцензія буде діяти до півночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном. Військові дії в цій країні, включаючи перекриття Ормузької протоки, створили дефіцит пропозиції на світовому ринку нафти.

Таким чином, захід має обмежений і короткостроковий характер, спрямований на пом'якшення наслідків глобальної енергетичної кризи.

США тимчасово відкрили ринок для російської нафти: у чому причина

Зазначимо, експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла впродвж багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато – це залежить від того, скільки це триватиме.

Санкції проти Росії

Як писав Главред, 10 березня видання Reuters писало з посиланням на три поінформованих джерела, що адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном. Такий крок може збільшити глобальні поставки нафти на тлі перебоїв з поставками з Близького Сходу, але в той же час ускладнити американські зусилля щодо обмеження доходів Росії від війни в Україні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США можуть скасувати санкції щодо збільшення російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту.

Зазначимо, в лютому посли Європейського Союзу не досягли згоди щодо нового санкційного пакету проти країни-агресора Росії.

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що стабільні ціни на нафту на рівні 80–85 доларів за барель протягом другого кварталу можуть дещо покращити стан економіки Росії, але не вирішать усіх проблем. За його словами:

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто 'ін’єкцією допінгу', а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше."

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

