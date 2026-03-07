РФ поцілила у багатоповерхівку в Харкові: є значні руйнування і жертви

У Харкові повністю зруйновано один із під’їздів п'ятиповерхівки.

Удар по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС Харківщини

Що відомо:

Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Харкові

Під’їзд зруйновано з 1-го по 5-й поверх

Загинули щонайменше 7 людей, серед постраждалих - діти

У ніч на 7 березня РФ завдала масованого удару по Україні. У Харкові ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, загинуло щонайменше сім людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди", - повідомив містький голова. відео дня

Також, за його словами, росіяни завдали удару БпЛА типу "Шахед" по промисловій зоні Основ’янського району міста.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ракетного удару по Харкову загинула 65-річна жінка. Серед травмованих є 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

"Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей. Під завалами ще можуть знаходитись люди", - зазначили у ДСНС.

Згодом рятувальними уточнили, що з-під завалів п'ятиповерхівки деблокували тіла чотирьох загиблих людей. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі на площі 300 кв.м.

Мер Харкова о 7:48 повідомив, що під завалами будинку знайдено п'яте тіло. Пошукові роботи в Київському районі Харкова тривають.

Оновлено 8:13: За попередньою інформацією від ОВА, внаслідок ворожого удару по Харкову загинула дитина. На місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. Розбір завалів продовжується.

Оновлено 8:30: З-під завалів деблокували тіло 7 загиблого. Голова Харківської ОВА та мер міста повідомили, що загинув також хлопчик.

Іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Росія змінила тактику ударів "Шахедами" - думка експерта

Радник міністра оборони України, експерт із систем РЕБ та зв’язку Сергій Бескрестнов заявив, що російські окупаційні війська змінили тактику використання ударних дронів "Шахед" і почали активніше застосовувати їх уздовж лінії фронту.

За його словами, росіяни намагаються зменшити втрати безпілотників у тилу, тому тепер використовують їх на глибину від 0 до 20 км від фронту. Значна частина таких дронів має онлайн-керування. За його словами, раніше такої активності "Шахедів" поблизу лінії бойових дій не фіксували.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує нові удари по об’єктах інфраструктури.

За даними моніторингових каналів, російські війська можуть здійснити масовану ракетно-дронову атаку протягом найближчих 48 годин. В межах підготовки до можливого удару фіксується активне переміщення стратегічної авіації між аеродромами базування.

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 березня російські окупанти атакували Україну десятками дронів. Також повідомлялося про запуск ракет, зокрема "Калібрів" із Чорного моря та "Цирконів" з Криму.

