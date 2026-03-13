Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює

Дар'я Пшеничник
13 березня 2026, 08:27
За даними аналітиків, протягом перших десяти днів березня російські сили провели близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту.

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює
Ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, DeepState

Головне з новини:

  • Росія різко активізує атаки під Гуляйполем
  • Покровський напрямок лишається одним із найгарячіших
  • Ворог перегруповується перед зміною умов фронту

відео дня

Війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших. Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState.

Загальна динаміка бойових дій

За перші 10 днів березня російські сили здійснили близько 1400 атак на різних відтинках фронту. Хоча цей показник є одним із найнижчих за останні місяці, він майже не відрізняється від середньої інтенсивності зимового періоду.

З вересня по лютий російські підрозділи проводили приблизно 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про стабільно високий рівень бойової активності.

Найгарячіші напрямки

Покровськ і Мирноград

Бої в районі Покровська залишаються одними з найзапекліших. Аналітики зазначають, що Покровськ і Мирноград фактично перебувають під контролем російських сил, тому основний тиск змістився на Родинське та Гришине. Саме туди противник безперервно перекидає піхоту для штурмів.

Гуляйполе - новий осередок активності

На Запорізькому напрямку, зокрема біля Гуляйполя, фіксується різке зростання атак. За інтенсивністю бої тут уже перевищують показники Покровського напрямку, що може свідчити про спробу російських військ розширити зону тиску.

Інші ділянки, де зростає тиск

  • Костянтинівський напрямок. Російські підрозділи регулярно перевіряють українську оборону, намагаючись закріпитися на окремих позиціях і створити умови для подальшого наступу.
  • Район Слов’янська. Збільшення кількості штурмів пов’язують із просуванням російських сил поблизу Сіверська та посиленням піхотних підрозділів у цьому секторі.

Підготовка до зміни умов на фронті

Аналітики DeepState звертають увагу, що російське командування проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Це може бути пов’язано з очікуваною зміною погодних умов та появою густої рослинності, яка традиційно впливає на тактику ведення боїв, зокрема на можливості прихованого пересування та організації засідок.

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює
DeepState / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська країни-агресорки Росії активізувались у прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довготривалого успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За словами командувача Об’єднаними силами ЗСУ Михайла Драпатого, основною метою цих дій є створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відтягнути українські ресурси.

Вас може зацікавити:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України DeepState Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

09:35Світ
РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:11Війна
Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

09:09Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Останні новини

10:30

Не дайте себе обдурити: як викрити брехуна за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко висловилася про свою вагітність: "Вирішу поділитися"

10:00

Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

09:46

"Прильоти" і пожежа: Росія завдала удару дронами по порту в Одеській області

09:35

Назвали Трампа "цуценям Путіна": у США різко обурились через скасування санкцій проти РФ

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
09:11

РФ готує новий масований удар: в РНБО попередили про серйозну загрозу

09:09

Ціна бензину може побити новий рекорд: скільки коштуватиме літр палива

09:02

Секрети радянського фастфуду: топ-10 страв вуличного меню СРСР

09:00

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанВідео

Реклама
08:27

Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює

07:44

Росія вночі атакувала Балаклію дронами: пошкоджено житлові будинки

07:41

Чому реакція Києва лише посилює владу Орбана: Андрусів пояснив причинуПогляд

07:00

США тимчасово відкрили ринок для російської нафти: у чому причина

05:50

Грошова удача у п’ятницю 13-го: яким знакам зодіаку справді пощастить

05:13

Так виглядала "розкіш" у СРСР: за якими речами полювали радянські люди

04:41

Справжні радянські багатії: 5 професій, що ламали міф СРСР про "рівність"

04:25

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали КремлюВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

03:41

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

03:07

Найбалакучіші знаки зодіаку: кому не можна розповідати секрети

Реклама
02:10

"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

01:47

Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

01:31

Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"

00:52

Рослини пустять коріння за лічені дні: домашні методи для швидкого приживанняВідео

00:41

Син Оззі Осборна назвав доньку на честь покійного батькаВідео

12 березня, четвер
23:50

"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

23:35

Експерти назвали ТОП-5 порід котів для сім'ї і квартири: перше місце несподіванеВідео

23:20

Угорщина повернула авто Ощадбанку, але "забула" про гроші і золото

23:15

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

22:39

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

21:56

Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

21:40

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березняФото

21:39

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:35

"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

21:28

Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

21:12

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітейФото

21:02

Зірки наділили народжених у конкретні місяці особливим шармом - хто вони

20:52

Норвежці майже не прибирають, але вдома ідеальна чистота — у чому секрет

20:37

Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

20:34

9 із 10 помиляються: як не залишитись без врожаю перцю

Реклама
20:30

Як сказати "комок в горле" українською - правильний варіант знають не всіВідео

20:26

Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

20:14

"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

20:05

Як украінець навчив Європу пити каву: історія незвичайного козака

20:02

Мільярд замість 23 млрд: PariMatch "відкупився" від кримінального переслідування, - ЗМІ

19:48

Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

19:39

Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - ГенштабВідео

19:18

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

19:12

Розплачуватися нам: навіщо насправді в СРСР вкопували шини у дворах

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти