Війська РФ змінили фокус наступу: де інтенсивність штурмів зашкалює

За даними аналітиків, протягом перших десяти днів березня російські сили провели близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту.

Ситуація на фронті

Війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших. Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState.

Загальна динаміка бойових дій

За перші 10 днів березня російські сили здійснили близько 1400 атак на різних відтинках фронту. Хоча цей показник є одним із найнижчих за останні місяці, він майже не відрізняється від середньої інтенсивності зимового періоду.

З вересня по лютий російські підрозділи проводили приблизно 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про стабільно високий рівень бойової активності.

Найгарячіші напрямки

Покровськ і Мирноград

Бої в районі Покровська залишаються одними з найзапекліших. Аналітики зазначають, що Покровськ і Мирноград фактично перебувають під контролем російських сил, тому основний тиск змістився на Родинське та Гришине. Саме туди противник безперервно перекидає піхоту для штурмів.

Гуляйполе - новий осередок активності

На Запорізькому напрямку, зокрема біля Гуляйполя, фіксується різке зростання атак. За інтенсивністю бої тут уже перевищують показники Покровського напрямку, що може свідчити про спробу російських військ розширити зону тиску.

Інші ділянки, де зростає тиск

Костянтинівський напрямок. Російські підрозділи регулярно перевіряють українську оборону, намагаючись закріпитися на окремих позиціях і створити умови для подальшого наступу.

Російські підрозділи регулярно перевіряють українську оборону, намагаючись закріпитися на окремих позиціях і створити умови для подальшого наступу. Район Слов’янська. Збільшення кількості штурмів пов’язують із просуванням російських сил поблизу Сіверська та посиленням піхотних підрозділів у цьому секторі.

Підготовка до зміни умов на фронті

Аналітики DeepState звертають увагу, що російське командування проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Це може бути пов’язано з очікуваною зміною погодних умов та появою густої рослинності, яка традиційно впливає на тактику ведення боїв, зокрема на можливості прихованого пересування та організації засідок.

DeepState

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська країни-агресорки Росії активізувались у прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довготривалого успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За словами командувача Об’єднаними силами ЗСУ Михайла Драпатого, основною метою цих дій є створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відтягнути українські ресурси.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

