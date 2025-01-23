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Росія, позбавлена доходів із продажу нафти, перестане воювати - Клочок

Віталій Кірсанов
23 січня 2025, 20:08
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Якщо ціна на нафту ще більше знизиться, це може призвести до додаткових втрат для російського бюджету, вважає експерт.
Валерий Клочок
Росія, позбавлена доходів із продажу нафти, перестане воювати / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, УНІАН

Основні тези експерта:

  • Санкції Байдена завдадуть бюджету РФ втрат близько 30 млрд дол.
  • При зниженні ціни на нафту РФ ще втратить близько 50-100 млрд дол.

Єдиний інструмент, який сьогодні може змусити Росію припинити воювати, - позбавити її можливості заробляти гроші на нафті. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"На мою думку, це єдиний інструмент, який сьогодні може змусити Росію припинити воювати. Він був таким і 2022 року, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Тоді Європа щодня перераховувала майже мільярд євро за газ і нафту. Наголошую - не щомісяця, а щодня. Різні цифри називалися: 600, 700, 700, 700, 800, 900 мільйонів євро щодня", - заявив Клочок.

За його інформацією, зараз ця сума суттєво менша, але вона досі є.

"Санкції, запроваджені адміністрацією Джозефа Байдена наприкінці його каденції, завдадуть бюджету Російської Федерації втрати близько 30 мільярдів доларів. Це тільки за рахунок санкцій проти танкерного флоту. Але залишається трубопровідний потік нафти з Росії, який також є значним. Над цим треба працювати. Сьогодні це один із головних важелів тиску України на Європу, і його необхідно використовувати. Однак така взаємозалежність створює певні ризики", - каже експерт.

За словами експерта, якщо на ринок вийде додаткова пропозиція і ціна на нафту ще більше знизиться, це може призвести до додаткових втрат для російського бюджету - навіть мінус 50-100 мільярдів доларів.

"Я погано уявляю, що росіяни їстимуть у такій ситуації. Хоча для більшості населення, можливо, це не матиме значення. Але політичній еліті, яка звикла до комфортного життя і сидить на потоках, це точно не сподобається. За різними підрахунками, чиновницький апарат Росії налічує близько мільйона осіб, і вони не будуть задоволені тим, що санкції не зняли, а ціни на нафту падають. Наприклад, "Газпром" уже звільнив майже половину свого менеджменту. Вони не звикли жити в таких умовах. Для глибинки це може бути байдуже: немає - так немає, не було і не буде. Але для решти - я не думаю, що вони погодяться з таким сценарієм", - сказав Клочок.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію та її президента Володимира Путіна припинити війну в Україні, пригрозивши санкціями. У своїй соцмережі Truth Social він заявив про хороші стосунки з Путіним, але наголосив, що війна має завершитися.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив у Давосі, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може відбутися найближчим часом. Україна прагне швидко ознайомити нову адміністрацію США із ситуацією на фронті та представити стратегію миру й перемоги. Єрмак підкреслив, що Зеленський не піде на територіальні компроміси і не погодиться на ультиматуми Росії.

Як повідомляв Главред, риторика Дональда Трампа щодо Росії стала жорсткішою після його інавгурації. Президент заявив, що Путін "руйнує Росію" і не може бути задоволений результатами війни.

США досягнуть домовленості про припинення вогню між Росією та Україною, над мирною угодою вже працюють. Зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в Давосі.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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