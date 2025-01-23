У Путіна зробили заяви про ультиматум Трампа

У Кремлі "оцінили" ультиматум Росії від Дональда Трампа щодо мирної угоди з Україною.

https://glavred.net/politics/u-putina-sdelali-zayavleniya-ob-ultimatume-trampa-10633283.html Посилання скопійоване

Кремль не здивувало попередження від Трампа - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Офіційна Москва не побачила "нічого нового" у словах президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що на агресорку Росію чекає посилення санкцій, якщо Москва не піде на мирну угоду з Україною.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, кремлівський речник Дмитро Пєсков сказав, що Москву, мовляв, така позиція Трампа не здивувала.

Крім того, він не погодився із заявою Трампа про "допоміжну" роль Радянського Союзу у Другій світовій війні.

відео дня

"СРСР заплатив найвищу ціну за перемогу над фашизмом, США допомагали, але це був бізнес", - сказав Пєсков.

При цьому Москва сподівається на те, що нібито Трамп і американці "розділять радість святкування 80-річчя перемоги".

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Ультиматум Росії від Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп припустив посилення санкцій проти Росії, якщо Москва не піде на мирну угоду з Києвом. Трамп акцентував увагу на готовності Зеленського до миру, тоді як російська держава таких настроїв не демонструє.

За деякий час Трамп звернувся до РФ і закликав її припинити війну проти України. Трамп уточнив, що якщо угоди не буде найближчим часом, він впровадить високі мита на товари, які Росія продає США та іншим країнам.

Примітно, що Дональд Трамп виявив щодо Росії більш жорстку позицію, ніж очікувалося, написали журналісти CNN. У новій адміністрації США розуміють умови, в яких опинилася Москва, і мають намір скористатися ситуацією.

Інші новини:

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред