Росія продовжуватиме маніпулювати громадською думкою в Україні, США та країнах ЄС.

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РФ розгойдує Захід / Колаж скріншот YouTube, 24 ОМБр імені короля Данила

Росія готує нові ІПСО найближчим часом, намагаючись максимально перешкодити наданню Заходом військової допомоги Україні. Серед іншого, РФ в Європі залучить місцевих популістів.

Як розповів в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, наступають сприятливі для спецслужб Росії виборчі роки в США і Євросоюзі.

"Справді, у США вибори, в Європі починаються виборчі роки. Є також популісти, які хочуть повалити існуючі коаліції. Вони використовують проросійські гасла, серфінгують на українофобських настроях, на втомі від України. Тому вони однозначно будуть використовуватися російською пропагандою в країнах Заходу, країнах Глобального Півдня, де будуть говорити, що це американська провокація", - розповів Кулик. відео дня

Також Росія намагатиметься вбити клин між Залужним і Зеленським, між учасниками можливої домовленості у Верховній Раді.

"(Росія - Главред) буде вихоплювати корупційні історії і максимально їх роздувати або ж їх вигадувати. Коли є вал таких історій, то, відповідно, втрачається здатність критично мислити і розрізняти справжню історію від вигадки", - зазначив експерт.

Росія гратиме на слабкій інформаційній гігієні українського суспільства, вкидатиме різноманітні ІПСО, яким буде важко чинити опір, впевнений Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Підтримка США України падає

Республіканці відмовляються підтримувати законопроект з багатомільярдною підтримкою України, оскільки не дійшли з демократами рішення щодо фінансування міграційної політики США.

Тим часом американські високопосадовці постійно підкреслюють на брифінгах, що кошти на військову та фінансову підтримку України майже вичерпано.

Це, на думку низки експертів, може свідчити про те, що підтримка Сполученими Штатами зусиль ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами поступово зменшуватиметься, що, своєю чергою, загрожує Україні поразкою перед Росією.

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