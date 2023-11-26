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США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року - Bloomberg

Ангеліна Підвисоцька
26 листопада 2023, 23:55
У Конгресі тривають суперечки через прикордонну політику США, консерватори вимагатимуть змін.
США, ВСУ
США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

США можуть не ухвалити виділення Україні великого пакета військової допомоги до кінця року. Мова йде про спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Bloomberg.

Конгрес США сперечається через розбіжності у питанні прикордонної політики Америки.

"Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану", - сказав голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер.

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На посилення ресурсів на кордоні та протидію потоку фентанілу Білий дім хоче виділити 4 мільярди доларів надзвичайного фінансування. Однак консерваторам цього недостатньо, вони вимагають змін у політиці.

Сенатор Том Коттон заявив, що головним політичним питанням є зміни у сфері надання притулку та умовно-дострокове звільнення.

"В обмін на надання додаткового фінансування Україні ми повинні провести значні і суттєві реформи нашої прикордонної політики", - сказав Коттон.

Військова допомога Україні від США

15 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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