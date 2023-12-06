Допомога Україні: США можуть піти іншим шляхом, це не менш небезпечно - експерт

Без фінансової підтримки США війна в Україні ризикує затягнутися на довгі роки, вважає експерт Володимир Горбач.

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Допомога США може припинитися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

США можуть ухвалити законопроект про допомогу Україні, але піти іншим шляхом, повідомив в інтерв'ю Главреду політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Однак є ще один варіант ухвалення законопроекту, за якого військову допомогу пропонували виділяти відразу, а щодо бюджетної допомоги далі вирішувати, а саме те, наскільки її виділення виправдане з боку американських платників податків", - розповів Горбач.

Експерт вважає, що Америка і далі буде виділяти необхідну військову допомогу Україні, але тут є свій нюанс.

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"Але її буде недостатньо для того, щоб завершити війну і здобути перемогу. Тобто ми будемо воювати довго і жити бідно. Тому що бюджетна допомога передбачає зарплати державних службовців, соціальні виплати і так далі. Тобто їхнім коштом повинен покриватися дефіцит державного бюджету України, який становить близько 30 відсотків, якщо не його половину", - пояснив Горбач.

Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач-політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 50 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Що може передбачати пакет допомоги на 61 мільярд

Пакет передбачає не тільки військову допомогу, а й цивільну, оскільки близько половини суми в ньому передбачено на фінансову (бюджетну) допомогу Україні, і певна частина, приблизно 20-30 мільярдів - на оборонно-безпечну допомогу на цілий рік, додав Горбач.

"Наскільки я розумію, туди повинні входити F-16 і ракети до них, а також інше дороге обладнання, зброя, боєприпаси", - висловився експерт.

Україні критично бракує озброєння

Напередодні у США визнали брак коштів на фінансування допомоги Україні. Зокрема, як писав Financial Times, директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг заявила, що кошти вичерпаються вже до кінця 2023 року. І це, за її словами, зробить неможливим подальший опір ЗСУ російським загарбникам.

Дипломат Валерій Чалий, своєю чергою, зауважив, що у такому разі "ЗСУ можуть рано чи пізно залишитися без зброї".

Про те, що конгресмени США ніяк не можуть узгодити свою позицію щодо подальшої підтримки України й українського війська, Главред писав неодноразово. Наприклад - що США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року.

Все це відбувається на тлі підвищення активності боїв на усіх напрямках фронту та збільшення чисельності російських військ. Як влучно зазначив представник Радбезу США Джон Кірбі, "Путін буквально розкидається людським м’ясом". Також це свідчить про намір Росії продовжувати війну і врешті досягти своїх цілей з окупації території України.

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