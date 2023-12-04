Кошти для України закінчаться до кінця року: в Білому домі розповіли про наслідки

У Білому домі повідомили, що в разі призупинення економічної допомоги Україні з боку США, Росія отримає шанс на перемогу у війні проти України.

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Росія може отримати шанс на перемогу у війні проти України - Білий дім / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

У листі директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу зазначено, що виділені фінансові ресурси для надання допомоги Україні будуть вичерпані до закінчення поточного року. Про це пише Financial Times.

"Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США", – написала Янг до лідерів Республіканської і Демократичної партій.

Вона висловила думку, що відмова Конгресу у схваленні нового пакету допомоги може "поставити офіційний Київ на коліна" і збільшить шанси Росії на перемогу.

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"Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", – наголошує посадовиця.

Вона відзначила, що вже зараз розмір військової допомоги Україні від США зменшується, і підкреслила, що ця підтримка є важливою і станом на зараз її не в змозі замінити іншими джерелами.

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. Путін це добре розуміє, саме тому Росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії – що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", – йдеться у листі.

Також вона висловила думку, що фінансова підтримка для України буде корисною для американської економіки.

Допомога США для України

Нагадаємо як раніше повідомляв Главред, у зв'язку з затримкою прийняття рішення щодо військової допомоги для України в Конгресі США, існує можливість, що Збройні сили України можуть залишитись без зброї у найближчому майбутньому. Про це заявив дипломат Валерій Чалий.

Спікер Палати Представників Конгресу США Майк Джонсон висловив переконання, що допомога Україні є "критичним пріоритетом" для Сполучених Штатів. Ця позиція відрізняється від його попередніх заяв, де він виступав проти надання додаткової допомоги Україні.

Як зазначив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, адміністрація президента Байдена оголосила про надання допомоги Україні на зимовий період, зосереджуючи увагу на захисті критичної інфраструктури.

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