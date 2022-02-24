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Росія атакувала Україну, є перші жертви (оновлюється)

24 февраля 2022, 08:49

Вранці, 24 лютого, Росія здійснила акт агресії проти України. Главред зібрав все, що відомо на даний момент.

Путін, вторгнення в Україну
Путін почав новий акт агресії проти України / Фото Reuters

Вранці, 24 лютого, після заяви президента РФ Володимира Путіна про проведення "спеціальної військової операції" Росія здійснила акт агресії проти України.

Главред зібрав все, що відомо на даний момент.

Українські військові відбили місто Щастя в Луганській області, яке атакував російський агресор.

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В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму в Херсонській області загинув один прикордонник.

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У МВС уточнили, що з окупованого Криму рухається російська військова техніка.

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"Зараз через адмінкордон з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Російська військова техніка, зокрема, броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

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Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що є перші жертви атаки Росії на Україну.

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Також Геращенко опублікував офіційне інформаційне зведення по каналах Національної поліції.

  • Волинська область, місто Луцьк, інформація про вибухи.
  • Одеса, біля аеропорту вибух локатора.
  • Запоріжжя, біля аеропорту вибух.
  • Чернігівська область, село Миколаївка Новгород-Сіверського району, бачать, що з боку РФ їде техніка.
  • Львівська область, село Батятичі, чути вибухи.
  • Полтавська область, місто Миргород, вибух двох ракет.
  • Херсонська область (Каланчак), обстріл прикордонників.
  • Кіровоградська область, місто Знам'янка, обстріл п/ч.
  • Львівська область, місто Броди, три вибухи у двох військових частинах.
  • Чернігівська область, аеропорт УДСНС, попадання в локатор. Є постраждалі.
  • Херсонська область, пост Азов Генічеська, їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя.
  • Вінницька область, н. п. Бохоники, обстріл п / ч.
  • Хмельницька область, Старокостянтинів - обстріл військового аеропорту.
  • Одеська область, місто Подільськ, залетіли 2 літаки з Придністров'я. Обстріл в / ч.
  • Житомирська область, пмт Озерний, обстріл ракетами. Знищено один літак.
  • Вінницька область, місто Тульчин і місто Теплик - в/ч вибухи.
  • І-Франківська область, обстріл в / ч.
  • Донецька область, Маріуполь, отримала поранення дитина і троє цивільних.
  • Харків обстріл в / ч (зенітна частина).
  • Запоріжжя, на околиці обстріл в / ч.
  • Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) - інформація про вибухи.
  • Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів.
  • Київська область, село Ревне-обстріл в / ч.
  • Херсонська область, Міста Чонгар і Каланчак - обстріли в/ч Броварський, військове містечко № 161, під час авіаудару згоріла будівля і 4-х поверховий будинок, частково пошкоджений 3 і 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС і швидка. За попередньою інформацією один загиблий, один поранений і 5 ще постраждалих.

У Маріуполі Донецької області в результаті обстрілу одна людина загинула, двоє поранені, повідомив Антон Геращенко.

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Оперативна інформація про наслідки ворожих обстрілів на території України станом на 07:00 від МВС:

  • Хмельницька область: в результаті артобстрілу загорівся склад ПММ військової частини С.Старокостянтинів.
  • Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
  • Вінницька область: г. Тульчин та с.Бохан – пожежа у військових частинах.
  • м. Луцьк - підірвана телевежа.
  • Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.
  • Захоплені села Городище і Мілове Луганської області.

Ситуація на Львівщині

У Львові увімкнули сирени цивільної оборони.

Стало відомо, що обстріляно військову частину в с. Кам'янка Бузька Львівської області, пише РБК-Україна.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький закликав жителів регіону залишатися вдома і слідувати всім вказівкам.

"Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити переміщення. Школи, дитячі садки та виші переходять на дистанційний режим роботи. Не біжіть в магазини, не ходіть на заправки, сидіть вдома, дотримуйтесь інструкцій", - написав він.

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Разом з тим мер Львова Андрій Садовий опублікував на своїй сторінці телеграмі карту укриттів https://bit.ly/3tn4vIT.

Інформація про десант в Одесі не підтверджується - Бірюков

Колишній радник Петра Порошенка Юрій Бірюков написав у Facebook, що інформація про десант в Одесі не підтверджується. Також не відповідає дійсності інформація про танкові колони на в'їзді до Харкова, Сум, Чернігова, Києва.

"Так. Шквал розрізненої інформації, тому даю тільки те, що отримав підтвердження від військових", - написав він.

За його словами, відбулися:

  • удари по військових аеродромах: Чугуїв, Краматорськ, Озерне, Кульбакине, Васильків;
  • удари по базах зберігання і арсеналах.

"Щільно по лінії фронту... хоча тепер вже фронт скрізь... По знайомих бригадах - втрат немає, просто густий обстріл, але безглуздий", - додав Бірюков.

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Радник ексначальник Нацполіції Руслан Форостяк також повідомив у Facebook, що не відповідає дійсності інформація про те, що в Одесі та Маріуполі висадився російський десант.

"Вибухи - то відпрацювання нашими системами ППО ворожих безпілотників. Кордони поки тримаються. Жодних десантів ніде не підтверджено", - написав він.

Захоплення Маріуполя не було

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що висадки десанту і захоплення Маріуполя не відбулося.

"Офіційно повідомляю: інформація про висадку десанту і захоплення Маріуполя не відповідають дійсності", - написав він у Facebook.

Ситуація на Черксачині

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко розповів, що військова частина в Дубіївці Черкаського району піддалася атаці, пише ТСН.

"Військова частина в Дубіївці піддалася атаці. Оголошуємо евакуацію населення в радіусі 16 км - лише ухвалил це рішення на оперативному штабі", - повідомив він.

Також оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок в Уманському районі.

За словами Скічка, зараз влада організовує автобуси. У кого є власний транспорт - закликають скористатися ним і направлятися в безпечне місце.

Ситуація в Івано-Франківську

Вранці 24 лютого в Івано-Франківську зафіксовано кілька вибухів в районі аеропорту, пише galka.if.ua.

Зараз помітний величезний стовп диму в районі аеродрому. Жителі говорять про 4-6 вибухів.

Є інформація про роботу системи протиповітряної оборони. Також в Івано-Франківську кілька разів лунали сирени тривоги.

Мер Франківська Руслан Марцінків закликав людей зберігати спокій, школи та дитсадки зараз не працюватимуть.

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В Івано-Франківську пролунали вибухи / galka.if.ua
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galka.if.ua.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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