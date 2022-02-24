Воєнний стан в Україні: Нацбанк встановив ліміт у 100 тисяч на день на зняття готівки

Банкомати поповнюватимуть грошима / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що попри атаку Росії банківська система в Україні працюватиме й надалі.

При цьому будуть запроваджені ліміти на зняття готівкових коштів. Про це Подоляк сказав на брифінгу 24 лютого.

У НБУ також підтвердили, що банківська система України продовжує працювати. Регулятор ухвалив постанову, якою передбачено:

Банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою.

Обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн на день (не рахуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій.

Здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень.

Заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку.

Платежі уряду здійснювати без обмежень відповідно до законодавства про особливий період.

Підкріплювати банкомати готівкою без обмежень.

Банкам забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози для життя і здоров'я населення.

Забезпечити доступ до сейфових ящиків в безперебійному режимі.

Призупинити роботу валютного ринку, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Зафіксувати офіційний курс на 24.02.2022.13.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.