УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Воєнний стан в Україні: Нацбанк встановив ліміт у 100 тисяч на день на зняття готівки

24 лютого 2022, 10:20

Банківська система України продовжує працювати, заявили в Офісі президента та Національному банку України. При цьому запроваджено низку обмежень.

Банкомат, банківська карта
Банкомати поповнюватимуть грошима / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що попри атаку Росії банківська система в Україні працюватиме й надалі.

При цьому будуть запроваджені ліміти на зняття готівкових коштів. Про це Подоляк сказав на брифінгу 24 лютого.

У НБУ також підтвердили, що банківська система України продовжує працювати. Регулятор ухвалив постанову, якою передбачено:

  • Банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою.
  • Обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн на день (не рахуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій.
  • Здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень.
  • Заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку.
  • Платежі уряду здійснювати без обмежень відповідно до законодавства про особливий період.
  • Підкріплювати банкомати готівкою без обмежень.
  • Банкам забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози для життя і здоров'я населення.
  • Забезпечити доступ до сейфових ящиків в безперебійному режимі.
  • Призупинити роботу валютного ринку, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.
  • Зафіксувати офіційний курс на 24.02.2022.13.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

viber
вторгнення Росії військове вторгнення Михайло Подоляк новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Воєнний стан в Україні: Нацбанк встановив ліміт у 100 тисяч на день на зняття готівки». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік ТиграНеймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік Тигра Любовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки доліЛюбовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки долі Матова чи глянцева: яку сторону фольги використовувати при запіканніМатова чи глянцева: яку сторону фольги використовувати при запіканні Україна - у зоні турбулентності: астролог дала прогноз, чи буде війна з Росією у 2022 роціУкраїна - у зоні турбулентності: астролог дала прогноз, чи буде війна з Росією у 2022 році Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблемаКиївські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблема

Останні новини

11:40

Байден пообіцяв Зеленському вдарити по Росії новими санкціями

11:36

ЗСУ ведуть важкі бої, але ворог понесе серйозні втрати – Зеленський

11:34

Вторгнення РФ: в Україні загинуло не менше 12 осіб, є поранені і зниклі безвісти - МВС і ДПСУ

11:27

Лукашенко назвав умови, за яких РФ піде на переговори з Україною

11:20

Укрзалізниця починає евакуацію населення з лінії розмежування: список регіонів

Реклама
11:16

В Україні видають зброю: як її отримати в умовах війни з РосієюВідео

11:09

Бої в прикордонних пунктах Херсонської області - є жертви

11:06

ЗСУ ведуть важкі бої, на деяких напрямках вдалося відкинути ворога – ПодолякВідео

11:03

Знищено шостий військовий літак і чотири танки російських загарбників

10:44

Перші втрати України: Одеська, Херсонська, Донецька області

10:43

У центр Умані влучив снаряд, є загиблий та поранені, місто евакуюють

10:33

Еммануель Макрон закликав Путіна до припинення бойових дій

10:23

Перебоїв зв’язку в Україні немає, але може бути перевантаження систем – ПодолякВідео

10:20

Воєнний стан в Україні: Нацбанк встановив ліміт у 100 тисяч на день на зняття готівки

10:07

Воєнний стан: що це таке й які обмеження передбачаєВідео

10:02

Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити військові дії проти України

09:51

Українські військові відбили місто Щастя, яке атакував російський агресорВідео

09:46

Тривожна валізка: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

09:46

З Криму, Росії та Білорусі почалося вторгнення військової техніки: список областей

09:32

З окупованого Криму в Україну прориваються танки - відео МВС

Реклама
09:24

Президент Зеленський віддав наказ завдавати загарбникам максимальних втрат

09:12

Будуємо антипутінську коаліцію: Зеленський обговорив з західними державами дії проти РФ

08:49

Росія атакувала Україну, є перші жертви (оновлюється)Відео

08:40

Зупинити Путіна може тільки його фізична смертьПогляд

08:36

ЗСУ збили на Донбасі 5 російських літаків і гелікоптер, знищено два танки

08:20

Прикмети на 25 лютого: що не можна робити і які сни принесуть бідуВідео

08:18

В Україні ввели військове положення: що воно передбачає

08:13

В Міноборони Росії визнали обстріли по Україні

07:52

Генсек ООН закликав Росію зупинити напад на Україну

07:47

Воєнний стан: все, що потрібно знати

07:46

Кордони України були атаковані з боку Білорусі - ДПСУ

07:44

Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції

07:38

"Наші думки з Україною": глава ЄК заявила, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад

07:35

Похмурий гороскоп для України: що чекає на державу після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

07:31

"Наші військові роблять усе, щоб захистити українців": Резніков закликав зберігати спокійВідео

07:19

Путін записав заяву про військову операцію проти України за три дні до атаки - ЗМІ

07:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрВідео

07:03

Стівен Кінг, Шер, Кетрін Винник та інші: як світові зірки реагують на визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:58

В Україні запровадять воєнний стан - Зеленський

06:51

Кличко закликав киян лишатися вдома, але тримати напоготові "тривожну валізку"

Реклама
06:42

Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків

06:32

Зеленський терміново скликає РНБО

06:29

Мер Борисполя пояснив вибухи в аеропорту – українські військові стріляли по невідомих БПЛА

06:25

Комарині укуси: як Захід "пожалів" Росію і ПутінаПогляд

06:20

Путін вибрав війну проти України та несе всю відповідальність за смерті - Байден

06:16

Російські війська атакували військові об’єкти по всій Україні - журналіст

06:05

Війська РФ перейшли кордон в районі Харкова, б'ють "Гради" від Луганська до Житомира - Цаплієнко

05:40

Як за 5 хвилин приготувати легендарні горішки зі згущеним молоком вдома: покроковий рецепт з фотоВідео

05:35

Чому постійно мерзнуть руки і ноги: медики назвали несподівані причини

05:24

Скласти зброю: Путін офіційно оголосив про "спеціальну військову операцію"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти