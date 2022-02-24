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В Україні ввели військове положення: що воно передбачає

24 лютого 2022, 08:18

За відповідне рішення проголосували 300 депутатів Верховної Ради.

В Україні ввели військове положення/ УНИАН

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Що передбачає введення воєнного стану

Воєнний стан – це особливий правовий режим, який запроваджується в країні чи її окремих місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності.

В Україні чи на територіях, де запроваджено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями і з залученням місцевої влади або без цього можуть вводити наступні заходи правового режиму воєнного стану:

  • посилювати охорону об’єктів державного значення і стратегічних об’єктів, встановлювати особливий режим їхньої роботи;
  • запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення – це може бути зроблено для виконання робіт оборонного характер;
  • для потреб оборони використовувати потужності й трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності;
  • примусово відчужувати майно приватної і комунальної власності, вилучати майно державних підприємств для потреб держави в умовах воєнного стану;
  • запроваджувати комендантську годину;
  • встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування людей;
  • перевіряти документи в людей і оглядати їхні речі, транспортні засоби, багаж, вантажі, житло тощо;
  • забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а таокж інших масових заходів;
  • порушувати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань;
  • встановлювати заборону чи обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей на певних територіях – такий порядок визначає Кабмін;
  • регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, ЗМІ тощо – медіа, зокрема, використовуватимуться для проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення;
  • забороняти роботу персональних і колективних приймально-передавальних радіостанцій, передачу інформації через комп’ютерні мережі;
  • забороняти торгівлю зброєю, хімічними і отруйними речовинами сильної дії, алкогольними напоями і спиртовмісними рідинами;
  • забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання;
  • встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців й евакуйованого населення;
  • проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю;
  • запроваджувати нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами;
  • примусово оселяти громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України;
  • здійснювати обов’язкову евакуацію затриманих осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового тримання.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

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Раніше український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі повідомив, що "Гради" б'ють уздовж всього українського кордону, від Луганська до Житомира.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

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