Путін вибрав війну проти України та несе всю відповідальність за смерті - Байден

Джо Байден зробив заяву з приводу ситуації в Україні / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який страждає від неспровокованого і невиправданого нападу російських збройних сил. Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання", – заявив він.

За його словами, тільки Росія несе відповідальність за смерті й руйнування, які принесе цей напад.

Байден запевнив, що США з партнерами і союзниками залишаються єдиними і рішучими, а світ притягне РФ до відповідальності.

Президент США заявив, що буде стежити за ситуацією з Білого дому, зустрінеться з лідерами G7 і звернеться до народу США, щоби розповісти як Вашингтон із союзниками відповість на акт агресії проти України, глобального миру і безпеки.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Путін почав повномасштабну війну проти України.

"Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна захищатиметься і переможе. Світ може і повинен зупинити Путіна. Час діяти - прямо зараз", - написав глава МЗС України.

Як повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська РФ перейшли кордон в районі Харкова.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України. За словами Цаплієнка, крилатими ракетами обстрілюються стратегічні об'єкти Києва.