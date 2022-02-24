Українські військові відбили місто Щастя, яке атакував російський агресор

Українські військові відбили місто Щастя / facebook.com/ato.news

Захисники України відбили місто Щастя на Луганщині, яке атакували російські війська.

Противник поніс втрати, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

"Місто Щастя (Луганська область), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів Щастя в наших руках!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

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Уся інформація про військове вторгнення Росії за посиланням.

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