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З окупованого Криму в Україну прориваються танки - відео МВС

24 лютого 2022, 09:32

В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму в Херсонській області загинув один прикордонник.

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З території окупованого Криму рухається російська військова техніка / скріншот

Російська військова техніка, зокрема, броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та за іншими напрямками.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

Обстрілу зазнали більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

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В МВС уточнили, що з окупованого Криму стався рух російської військової техніки.

"Зараз через адмінкордон з півострова фіксується рух військової техніки", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму в Херсонській області загинув один прикордонник.

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Також в Держприкордонслужбі повідомили, що відбулися обстріли одного з об'єктів ДПСУ в Київській області. Ймовірно, з ракетного озброєння.

Обстріл у Київській області
Обстріл у Київській області / facebook.com/DPSUkraine
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facebook.com/DPSUkraine
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facebook.com/DPSUkraine
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facebook.com/DPSUkraine

Як повідомляв Главред, Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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