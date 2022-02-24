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Перебоїв зв’язку в Україні немає, але може бути перевантаження систем – Подоляк

24 лютого 2022, 10:23

Всі магазини забезпечені всім необхідним, на заправках достатньо палива, зазначив радник очільника ОП.

Суттєвих перебоїв у зв’язку в Україні немає, заявив Подоляк/ facebook.com/mpodolyak2

В Україні зараз немає суттєвих перебоїв у мобільному зв’язку. Проте через велику кількість дзвінків система може бути перевантажена.

Про це заявив радник голови Офісу президента країни Михайло Подоляк під час брифінгу.

"Ми на даний час не маємо суттєвих перебоїв з електропостачанням чи зв’язком. Все працює, як має працювати. Є якісь окремі перебої, але вони пов’язані перш за все з перевантаженням сіток, тому що люди трохи хвилюються, безумовно вони один одному телефонують, тому ми маємо деякі технічні перебої. Але поки що фундаментальних збоїв в енергосистемі чи стільниковому зв’язку в країні немає", – наголосив він.

Також Подоляк зазначив, що всі магазини забезпечені всім необхідним, на заправках достатньо палива.

"Безумовно, там є черги сьогодні, тому що знову ж таки панічні настрої. Я хочу, щоб люди трохи заспокоїлися", – сказав він.

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Раніше в Верховній Раді також заявили, що інформація про можливі відключення мобільного зв’язку та інтернету, яка поширюється у мережі, не відповідає дійсності. У ВР наголосили, що оператори і провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. При цьому усі системи управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

"Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв’язком. Це перш за все пов’язане із тим, що мережі перенавантажені. Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями", – закликали у Верховній Раді.

Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

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