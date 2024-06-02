Росіяни готують наступ ще на одному напрямку під Харковом: в ISW розкрили загрози

Російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-gotuyut-nastup-shche-na-odnomu-napryamku-pid-harkovom-v-isw-rozkrili-zagrozi-10569836.html Посилання скопійоване

Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків.

Зокрема, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 червня заявив, що українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку та що Україна стежить за поведінкою росіян у цьому районі, йдеться у звіті ISW.

Аналітики також нагадали, що президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, що може дозволити російським військам розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку.

відео дня

"Російське зосередження поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні дії в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальше закріплення та перетягування українських сил на ширший фронт у північній частині Харківської області", - вважають аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ заявили, що на околицях Вовчанська точаться жорсткі бої. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. ЗСУ з останніх сил стримують російський наступ.

ЗСУ готують масштабний контрнаступ у Харківській області. За два тижні після того, як російські війська перетнули кордон і відкрили новий фронт у Харківській області, просування окупантів зупинилося у місті Вовчанськ, менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили про важку ситуацію на фронті. На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред