"Це провал РФ": у Білому домі відреагували на наступ окупантів в Харкові

Новий наступ Росії на Харківщину, який розпочався 10 травня, виявився провальним. Україна ефективно зупинила ворога, заявив директор із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер.
Посадовець підкреслив, що через значні втрати російської армії окупанти не досягли своїх цілей.
"Насправді це провал Російської Федерації, тому що кількість втрат росіян, про які повідомляється з північного фронту, дуже велика, тому росіяни не досягли своїх цілей. Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі Статутом ООН, – правом захищатися", – заявив Карпентер в інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону "Єдині новини".відео дня
За його словами, саме через наступ на Харківщину Україна надала запит до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії.
Він уточнив, що відтепер Україні дозволено завдавати удари по Росії в районах Сумської та Харківської областей. США надали відповідний дозвіл.
"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись", - повідомив Карпентер.
Варто наголосити, що Збройним силам України заборонено використовувати для атак далекобійні ракети ATACMS.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Удари по території Росії - позиція союзників
Нагадаємо, адміністрація Байдена послабила обмеження на удари ЗСУ американською зброєю по території Росії. Тепер Україна може використовувати РСЗВ HIMARS біля Харківської області, пише The Guardian.
Крім того, Німеччина приєдналася до Сполучених Штатів, дозволивши Україні використовувати зброю далекого радіусу дії для ураження певних цілей на території РФ.
В свою чергу, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії.
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