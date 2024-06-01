"Це провал РФ": у Білому домі відреагували на наступ окупантів в Харкові

Відтепер Україні дозволено завдавати удари по Росії в районах Сумської та Харківської областей, каже Карпентер.

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У Білому домі вважають, що наступ Росії на Харківщину виявився провальним / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, whitehouse.gov

Новий наступ Росії на Харківщину, який розпочався 10 травня, виявився провальним. Україна ефективно зупинила ворога, заявив директор із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер.

Посадовець підкреслив, що через значні втрати російської армії окупанти не досягли своїх цілей.

"Насправді це провал Російської Федерації, тому що кількість втрат росіян, про які повідомляється з північного фронту, дуже велика, тому росіяни не досягли своїх цілей. Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі Статутом ООН, – правом захищатися", – заявив Карпентер в інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону "Єдині новини". відео дня

За його словами, саме через наступ на Харківщину Україна надала запит до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії.

Він уточнив, що відтепер Україні дозволено завдавати удари по Росії в районах Сумської та Харківської областей. США надали відповідний дозвіл.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись", - повідомив Карпентер.

Варто наголосити, що Збройним силам України заборонено використовувати для атак далекобійні ракети ATACMS.

Удари по території Росії - позиція союзників

Нагадаємо, адміністрація Байдена послабила обмеження на удари ЗСУ американською зброєю по території Росії. Тепер Україна може використовувати РСЗВ HIMARS біля Харківської області, пише The Guardian.

Крім того, Німеччина приєдналася до Сполучених Штатів, дозволивши Україні використовувати зброю далекого радіусу дії для ураження певних цілей на території РФ.

В свою чергу, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії.

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