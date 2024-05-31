Тривають потужні штурми росіян: у ЗСУ заявили про важку ситуацію на фронті

На фронті тривають спроби Росії атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках.

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Окупанти атакують позиції ЗСУ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що від початку доби на лінії фронту сталося 62 бойових зіткнень. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки. Водночас, ударів десятьма російськими КАБами зазнали Воздвиженка та Олександропіль", - йдеться у зведенні Генштабу.

Командування ЗСУ також повідомило про ситуацію на інших напрямках фронту:

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армія РФ почала нові штурми на Харківському напрямку, триває боєзіткнення біля Липців;

російські загарбники безуспішно спробували штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку, однак "ситуація контрольована";

Сили оборони відбили п’ять російських атак на Сіверському напрямку, три боєзіткнення тривають у районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки;

5 потужних боїв відбулося на Краматорському напрямку, одне ще триває поблизу Андріївки;

армія Росії далася до чотирьох штурмових дій на Курахівському напрямку, дві з них вже відбили. Тривають бої поблизу Новомихайлівки;

ЗСУ відбили всі спроби російських військ просуватися на Времівському напрямку

російські війська атакували поблизу Новоданилівки на додачу до трьох штурмових дій на Оріхівському напрямку, спроби просуватися "успіху не мали.

"На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби нашими воїнами вже відбито чотири ворожих штурми", - додають у командуванні.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ Олег Калашніков повідомив, що танки і піхота РФ перейшли в наступ на Часів Яр. Офіцер ЗСУ наголосив, що українські військові мужньо тримають оборону в напрямку міста Часів Яр та завдають значних втрат російським військам. Ворог активно атакує мікрорайон Новий.

ЗСУ можуть почати масштабний контрнаступ. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що прискорена передача Україні снарядів за чеською ініціативою, а також за ініціативою країн ЄС 500 тисяч снарядів, може докорінно змінити ситуацію на фронті.

Дмитро Плетенчук заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії знову почала штурмувати острів Нестрига, що в Херсонській області. Він також зазначив, що загострення на лінії бойового зіткнення пов’язане підготовкою до Саміту мира, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

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