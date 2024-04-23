Ризик штурму Харкова і Сум: генерал попередив про несподіваний напрямок удару

РФ діятиме на тих напрямках, на яких ми не очікуємо, вважає Олександр Півненко.

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Олександр Півненко не виключає спробу штурму РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/OleksandrPivnenko, Facebook/NGUmainpage

Незабаром противник може посилити наміри просування вглиб України за кількома напрямками, заявив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко.

В інтерв'ю LIGA.net він не відкинув імовірність наступу РФ на Харків, Суми, Часів Яр і на Запорізькому напрямку.

"У них мобілізація йде повним ходом. 30 тисяч осіб на місяць вони збирають спокійно. Не відчувають фактично втрати людського ресурсу і техніки", - нагадав командувач Нацгвардії.

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На його думку, якщо дати окупантам РФ два-три роки на відпочинок, вони відновляться і "ввалять по Україні з новою силою".

"Нам потрібно подвоїти їхні втрати. Якби ми протягом півроку їх подвоювали або потроювали, до кінця року мали б певний результат", - упевнений він.

Відповідаючи на запитання про можливі плани наступу РФ, Півненко додав: "Так, противник буде робити неприємні для нас сюрпризи. Він діятиме на тих напрямках, яких ми не очікуємо <...> Вони здатні діяти тільки класично. Два-три напрямки відволікаючі й один - основний".

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