РФ 'жорстко' закидає Харків бомбами: Зеленський назвав, чим зупинити терор

Володимир Зеленський розповів про пошук можливості дати Харкову більше захисту неба.

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Володимир Зеленський закликав передати Україні більше систем Patriot / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

"Ситуація в Харкові дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щодня - авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба - і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України - для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щодня має бути в діалозі з партнерами", - заявив президент у відеозверненні.

За його словами, "абсолютно очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає - і це очевидно для всіх наших партнерів". "І світ, нарешті, має почути цей біль, який російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську, містам Донецької області, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна тільки політична воля, щоб ці системи були передані Україні", - наголосив глава держави.

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Він також наголосив, що "бути активними у виконанні цього завдання - це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи".

"Зараз Patriot місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО", - резюмував Зеленський.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Удари РФ по Харкову

Раніше РФ атакувала Харків КАБами. Зафіксовано 4 прильоти по Харкову, є інформація про постраждалих унаслідок вибухів у центральній частині міста.

Як повідомлялося раніше, У Харкові дрон окупантів влетів у будинок. Також унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру і загорівся автомобіль.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав жителів бути обережними.

/ Главред

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