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Чому Alyona Alyona поки не зможе народити дитину - що відомо

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2026, 12:58
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За словами артистки, у перші 12 місяців після операції вагітність категорично протипоказана.
Чому Alyona alyona поки що не зможе народити дитину
Чому Alyona alyona поки що не зможе народити дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Коротко:

  • Alyona Alyona пояснила, чому змушена відкласти вагітність
  • Реперка мріє стати мамою двох дітей до 40 років

Українська реперка Alyona Alyona змушена відкласти плани щодо материнства через нещодавно перенесену баріатричну операцію. Лікарі порекомендували 35-річній артистці не планувати вагітність щонайменше протягом року, а в ідеалі - двох років. За цей час організм має відновитися після хірургічного втручання та адаптуватися до змін.

Про рекомендації лікарів виконавиця розповіла в Instagram, відповідаючи на запитання підписників про вагітність. Раніше вона неодноразово говорила про бажання мати дітей, однак тепер їй доводиться зважати на стан здоров’я та поради фахівців.

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За словами артистки, у перші 12 місяців після операції вагітність категорично протипоказана. Це пов’язано з можливою втратою мінералів, зміною засвоєння поживних речовин та масштабними перетвореннями, які відбуваються в організмі після зменшення шлунка.

"Сказали, що перший рік категорично не можна взагалі. Як мінімум через втрату мінералів, через те, як буде засвоюватися їжа, через те, що будуть загоюватися рани і з тілом відбуватимуться великі трансформації", - пояснила Alyona Alyona.

Вона додала, що фахівці радять почекати з вагітністю два роки. Протягом цього часу важливо простежити, наскільки добре організм засвоює необхідні поживні речовини і чи не виникають серйозні дефіцити.

Незважаючи на вимушену паузу, реперка не відмовляється від мрії стати мамою двох дітей до 40 років. При цьому вона з гумором ставиться до можливих змін своїх планів і навіть припускає, що зможе народити двійнят.

"Я, звичайно, до 40 років хотіла народити двох дітей. Побачимо, як складеться життя, може, Бог і чоловік подарують мені двійнят одразу", - пожартувала виконавиця.

Чому Alyona Alyona зважилася на баріатричну операцію

Про хірургічне втручання реперка розповідала раніше. За її словами, протягом тривалого часу вона намагалася схуднути різними способами, зокрема за допомогою занять спортом та інших методів. Однак досягти бажаного результату не вдалося, тому артистка зважилася на баріатричну операцію.

Остаточно визначитися з рішенням їй допоміг приклад близької подруги, яка перенесла аналогічне втручання. Після операції її вага знизилася зі 140 до 70 кілограмів, причому утримувати досягнутий результат їй вдається вже кілька років.

Спостерігаючи за змінами подруги, Alyona Alyona змогла оцінити можливі переваги та ризики процедури й у підсумку вирішила пройти операцію.

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Про особу: Alyona Alyona

Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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