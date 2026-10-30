Мінус 'Іскандер-М': Сили оборони уразили ракетну установку росіян на Курщині

Росія використовує комплекси "Іскандер-М" для завдання балістичних ударів по українських містах.

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Сили оборони України уразили пускову установку ОТРК "Іскандер-М" / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ЗСУ

Коротко:

У Курській області уражено пускову установку "Іскандер-М"

Крім того, знищено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів

Також Сили оборони уразили два ремонтні об’єкти армії РФ

Сили оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області Росії.

Також під удар потрапили склади боєприпасів, матеріально-технічних засобів і ремонтні підрозділи російської армії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що пускову установку "Іскандер-М" уразили в районі перевантаження балістичних ракет поблизу Фатежа Курської області.

ОТРК "Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Крім того, українські військові завдали ударів по складах боєприпасів російської армії поблизу Малоянисоля на Донеччині, Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині. У районі Біловодська Луганської області уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

Також під удар потрапили ремонтний підрозділ противника поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальна база в районі Писарівки Луганської області.

"Кожна знищена пускова установка "Іскандер-М" зменшує спроможність армії рф завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості", - зазначають в Генштабі.

Як Україна може розширити удари вглиб РФ

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", українські далекобійні безпілотники вже можуть уражати цілі на відстані понад 3000 км.

У разі продовження російських ударів по Україні кількість таких операцій може зрости. Українські далекобійні операції розширюють географію ураження цілей на території РФ. Підтвердженням цього, зокрема, стала атака на Новий Уренгой.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що псля паузи в ударах по НПЗ атаковано Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство належить "Роснефті" та є одним із великих виробників авіаційного пального в РФ. Його потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Крім того, у ніч на 29 жовтня росіяни повідомили про атаку на Стерлітамак у Республіці Башкортостан. Там помітили спершу проліт дронів, а потім в небі над містом з'явилися хмари диму.

Раніше, ввечері 28 жовтня, дрони атакували Москву і Підмосков'я. Було введене обмеження на прийом та виліт бортів в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковське.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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