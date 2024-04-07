Відповідь за удари по Харкову: Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР

Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

https://glavred.net/ukraine/otvetka-za-udary-po-harkovu-zelenskiy-srochno-posoveshchalsya-s-glavami-sbu-i-gur-10556039.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський обговорив захист Харкова від ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умеровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

"На зв'язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій. Міністр оборони Умеров доповів про ситуацію з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - написав Зеленський у Telegram.

Він також повідомив, що провів окрему розмову з Малюком, Будановим і Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

відео дня

"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу", - наголосив глава держави.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Удари РФ по Харкову

Раніше РФ атакувала Харків КАБами. Зафіксовано 4 прильоти по Харкову, є інформація про постраждалих унаслідок вибухів у центральній частині міста.

Як повідомлялося раніше, У Харкові дрон окупантів влетів у будинок. Також унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру і загорівся автомобіль.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав жителів бути обережними.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред