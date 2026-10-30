Надя Дорофєєва раптово потрапила до лікарні — що повідомив чоловік співачки

Міша Кацурін опублікував фото Наді Дорофеєвої на лікарняному ліжку.

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Надя Дорофєєва потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

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Міша Кацурін показав фото дружини з лікарні

Що сталося з Надею Дорофеєвою

Відомий український ресторатор Міша Кацурін неабияк стривожив шанувальників новим кадром в Instagram. Чоловік співачки Наді Дорофєєвої опублікував знімок, на якому артистка лежить в лікарняній палаті.

На фотографії Надя Дорофеєва сидить на лікарняному ліжку у звичайній картатій сорочці, без макіяжу, і щиро посміхається. Перед нею на спеціальному столику стоїть піднос із лікарняним обідом.

відео дня

Надя Дорофеєва в лікарні / фото: instagram.com, Міша Кацурін

"Такий сьогодні день. Спочатку одна лікарня", - написав Кацурін.

Жодних подробиць щодо причин госпіталізації ресторатор не розкрив. Сама Надя Дорофєєва також поки що зберігає мовчання, тому залишається загадкою, чи йдеться про планове обстеження, здачу аналізів чи раптові проблеми зі здоров’ям.

Надя Дорофєєва - лікування / фото: t.me/thisisdorofeeva

Нагадаємо, що виконавиця раніше вже стикалася з серйозними труднощами, які впливали на її кар’єру. Зокрема, через крововилив у голосові зв’язки співачка була змушена понад тиждень дотримуватися суворого режиму мовчання. Тоді Дорофєєва відверто зізнавалася, що її діагноз виявився складним і в майбутньому їй може знадобитися операція для повноцінного відновлення голосу.

інфографіка Надя Дорофєєва / інфографіка: Главред

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Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010–2020); зараз виступає як сольна виконавиця. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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