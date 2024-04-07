РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону" - ЗМІ

Захід може надати потужні системи протиповітряної оборони або F-16, пише The Economist.

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РФ завдає по Харкову ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: ДержНС, t.me/synegubov

Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.

Про це пише британське видання The Economist із посиланням на військові джерела в Києві.

"Ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

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Видання зазначає, що багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відтіснити винищувачі, що несуть бомби.

При цьому наголошується, що Росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків.

"Українське джерело, знайоме з даними розвідки, повідомило, що Росія зараз готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру", - ідеться в статті.

Як уточнюється, Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу РФ. Однак журналісти вважають, що військова операція із захоплення Харкова була б надскладним завданням для Росії.

"Захоплення міста потребуватиме прориву української оборони і його оточення, чого Росія навіть близько не в змозі зробити; встановлення переваги в повітрі, що не є даністю; і перемоги в кривавій міській кампанії", - йдеться в тексті.

Що відповіли в Харкові на плани РФ

Зі свого боку мер Харкова Ігор Терехов рішуче спростував цю гіпотезу. Він заявив, що Харків не має наміру здаватися. За його словами, гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, виїхали всі, крім 300 тисяч.

"Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не виїдуть, тому що вони вже виїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися", - сказав він.

Терехов додав, що забезпечити місто електроенергією без електростанцій і трансформаторів, що працюють, було складним завданням, але з ним вдалося впоратися: "Якби я вам розповів, як ми це зробили, це теж було б атаковано".

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Удари РФ по Харкову

Раніше РФ атакувала Харків КАБами. Зафіксовано 4 прильоти по Харкову, є інформація про постраждалих унаслідок вибухів у центральній частині міста.

Як повідомлялося раніше, У Харкові дрон окупантів влетів у будинок. Також унаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру і загорівся автомобіль.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав жителів бути обережними.

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