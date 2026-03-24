Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного удару

Зафіксовано "прильоти" шести ракет і 27 ударних БПЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих БПЛА на 10 локаціях.

https://glavred.net/ukraine/rf-zapustila-sotni-dronov-i-raket-po-ukraine-vse-podrobnosti-nochnogo-udara-10751405.html Посилання скопійоване

Росія завдала масованого удару по Україні — запустила сотні дронів і ракет / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ви дізнаєтеся:

Які регіони потрапили під удар

Як відпрацювали сили ППО

Що було головною ціллю окупантів

У ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети. В результаті атаки є "прильоти", жертви та постраждалі.

Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території, пише моніторинговий канал ППО Радар.

відео дня

Основна мета атаки – енергетична інфраструктура в містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківщина), Одеса, Южне, Запоріжжя.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Рух ракет і дронів під час атаки РФ / Фото: t.me/mon1tor_ua

РФ запустила понад 400 дронів і ракет

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31;

392 ударних БПЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Як відпрацювали сили ППО

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/придушено 390 цілей – 25 ракет і 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 БПЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет і 27 ударних БПЛА у 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА у 10 локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

У чому особливість нічної атаки РФ

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що противник застосовує велику кількість безпілотників, використовуючи до восьми різних напрямків.

"Вони вже мають такі типові маршрути, розуміючи, де у нас можуть бути слабкі місця", - сказав він.

Ігнат також повідомив, що після кожного такого удару проводиться детальний аналіз і, відповідно, робляться висновки, як краще наступного разу відбивати цей напрямок.

За словами Ігната, силам ППО України вдалося збити практично всі крилаті ракети, якими окупанти атакували Україну. Щодо балістики, на жаль, результати невтішні. Запоріжжя постраждали саме від балістичного удару. Крім того, окупанти запустили чимало безпілотників, велика кількість з них була збита.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про деталі атаки РФ по Україні. За його словами, пошкодження зафіксовано у 11 областях. У Запоріжжі та Полтаві постраждали багатоповерхівки, спалахували пожежі. Близько 40 дронів атакували Шостку (Сумська область). У Слатиному (Харківська область) дрон ударив по електропоїзду.

Загинули 4 особи. Десятки – поранені, серед них є діти.

Президент Зеленський наголосив: Україні необхідне посилення ППО та виконання всіх домовленостей щодо захисту неба.

"Загалом було понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні. І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів. Важливо продовжувати підтримку України. Важливо, щоб усі домовленості щодо ППО виконувалися вчасно. І важливо, щоб Європа змогла виробляти необхідну кількість ракет для ППО, щоб захиститися від будь-яких загроз", - написав глава держави.

Атака на Запоріжжя

В результаті комбінованого російського удару по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро - постраждали, повідомили в ДСНС.

За однією адресою сталося загоряння багатоповерхівки, за іншою - частково пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням.

Також горіли вантажні та легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні споруди. Остаточна кількість постраждалих уточнюється.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що близько третьої години ночі армія РФ розпочала масовану атаку на Запоріжжя: спочатку було зафіксовано шість ударних безпілотників, потім – п’ять балістичних ракет.

Під ударом опинилися житлові квартали та об'єкти інфраструктури. За його словами, одна людина загинула. Дев'ять осіб – поранені. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Пошкоджено:

20 багатоповерхових будинків;

6 приватних будинків;

магазин, нежитлові будівлі та підприємства.

Один із будинків – поруч із тим, який був зруйнований раніше і нещодавно відбудований. Люди тільки-но повернулися до своїх квартир.

На місцях "прильотів" вже через 30 хвилин працювали всі служби. Рятувальники евакуювали людей і ліквідували наслідки, після чого комунальні служби одразу приступили до першочергових відновлювальних робіт.

Яку допомогу можуть отримати мешканці пошкодженого житла:

Відновлення герметичності житла. Постраждалим закриють вибиті вікна, балкони, щоб люди могли якомога швидше повернутися додому.

Відновлення покрівель. У приватному секторі працюють комунальні служби та підрядні організації – ремонтують дахи там, де вони зруйновані.

Компенсації за програмою "єВідновлення".

Для зруйнованого житла проводиться оцінка, люди отримають грошові кошти або сертифікати на придбання нового житла.

Тим, хто не може повернутися додому, передбачена компенсація – 10 тисяч гривень на місяць на оренду житла до моменту відновлення або отримання нового.

Атака на Полтавщину

Як повідомили в ДСНС, в результаті російської атаки двоє людей загинули, ще семеро – постраждали, зокрема, одна дитина.

У місті Полтава та Полтавському районі внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження житлових будинків, готелю та виробничих об’єктів. Виникли пожежі, які ліквідували пожежники.

На місцях подій працюють рятувальники, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Постраждалим надається необхідна допомога: залучено психологів ДСНС, які надають підтримку людям.

Атака на Херсон

Як повідомили в ДСНС, вранці російський обстріл зруйнував приватний житловий будинок – під завалами опинилася людина.

Рятувальники витягли тіло чоловіка без ознак життя.

Напередодні ввечері ворожі дрони влучили в один із недіючих готельних комплексів: на різних поверхах спалахнули пожежі.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники працювали без зупинки і ліквідували загоряння.

Окупанти атакували електричку FPV-дроном

У Харківській області у вівторок, 24 березня, близько 05:20 ворожий FPV-дрон влучив у електропоїзд, що курсував за маршрутом Слатине-Харків.

Дрон влучив у вагон поїзда, що в той момент перебував на станції Слатине.

На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст поїзда та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

Проводиться досудове розслідування. Справа кваліфікована як військовий злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Українців попереджали про масовану атаку РФ

Як писав Главред, 23 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка повідомила про підготовку російської армії до потенційного масованого удару по всій території України.

Глава держави закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Моніторинговий канал ЄРадар також писав 23 березня, що РФ може готувати новий ракетно-дроновий удар по Україні. Повідомлялося, що атака очікується найближчим часом.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред