Росія готує вихід із війни проти України - який сценарій задумали в Кремлі

Вирішальним фактором завершення війни стане економічне виснаження РФ, яке змусить її шукати вигідні умови для виходу з конфлікту, вказав експерт.

https://glavred.net/war/rossiya-gotovit-vyhod-iz-voyny-protiv-ukrainy-kakoy-scenariy-pridumali-v-kremle-10750856.html Посилання скопійоване

Росія готує вихід із війни проти України

Про що йдеться у матеріалі:

Кремль може готувати завершення війни в Україні

Мирна угода для Росії - є найкращим варіантом, щоб зберегти економічний потенціал

Економічні труднощі, виснаження ресурсів і зростаючий тиск на бюджет можуть стати вирішальними факторами, які впливатимуть на рішення Кремя щодо мирних переговорів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів.

За його словами, вирішальним чинником для завершення війни стане економічний стан Росії, адже у разі затягування бойових дій до 2027 року ресурси можуть вичерпатися.

відео дня

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

Андрусів наголосив, що утримання армії, забезпечення військових і виробництво техніки потребують значних витрат, і за їхньої нестачі система почне давати збій, що зрештою підштовхне Москву до пошуку домовленостей.

"У них є певний консенсус щодо того, що угода — це найкращий для них варіант виходу з війни на сьогоднішній день. Адже в разі подальшого економічного ослаблення ніхто не захоче укладати з ними вигідні для них угоди — навіть той самий Дональд Трамп.Тому вони це розуміють і намагаються використовувати наявні ресурси, щоб досягти максимально вигідної для себе угоди і вийти з війни", - резюмує він.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тристоронній переговорний процес за участю України, США та Росії може відновитися вже найближчим часом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас Москва нібито запропонувала Вашингтону угоду: припинити передачу Ірану розвідувальних даних, зокрема координат американських військових об’єктів на Близькому Сході, в обмін на відмову США надавати Україні аналогічну інформацію щодо цілей на території Росії. Про це повідомляють джерела Politico, обізнані з перебігом російсько-американських контактів.

Крім того, Зеленський наголосив, що Росія не перемагає у війні проти України, а лише намагається дестабілізувати ситуацію, зокрема за допомогою ракетних ударів.

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред