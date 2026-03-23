Готується нова атака: названо ймовірні цілі для ракет і дронів РФ

Найближчим часом можливий масований удар по Україні.

Україна під загрозою: очікується ракетно-дроновий удар

Армія країни-агресора РФ може готувати новий ракетно-дроновий удар по Україні. Атака очікується найближчим часом. Про це 23 березня пише моніторинговий канал ЄРадар.

"Очікуємо нанесення масованого ракетно-дронового удару найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Пріоритетні цілі та кількість засобів ураження залишилися без змін. Як зазначили монітори, окупанти, ймовірно, атакуватимуть Захід і центральну частину країни, включаючи Київ.

"Радимо зарядити резервні засоби живлення та запаси води", - порадили на каналі.

Як писав Главред, в ніч на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вранці 23 березня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Спалахнула пожежа. Є поранені.

У ніч на 22 березня ворог здійснив атаку дронами по залізниці. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.

Вночі на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Також під удар РФ 20 березня потрапили Запоріжжя, Харків, Полтавщина, Дніпропетровщина.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

