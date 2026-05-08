Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

Ціни на АЗС падатимуть настільки швидко, наскільки дозволятиме ситуація.

В Україні прогнозують різке здешевлення дизеля

Середня ціна пального може впасти з 89 до 82 грн/л

Однак не виключений новий стрибок цін через вартість нафти

Скоро ціни на пальне в Україні різко знизяться. Зокрема, дизель може подешевшати на 7 грн/л чи навіть більше. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Водіям приготуватись! Завтра починаються відвантаження дизпального гуртом по 74 грн/л, це відповідає 80-82 грн/л на АЗС протягом 7-10 днів. Для довідки, середня ціна на дизель сьогодні 89 грн/л", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, причина традиційна - розворот світового ринку.

"Падати буде настільки швидко, наскільки дозволятиме ситуація. Всі мріють повернутись до старих цін, до "лампових" 60 грн/л, а краще – нижче, бо тоді люди чомусь купують жвавіше", - підкреслив експерт.

Він також додав, що криза зі здорожчанням пального не принесла нікому ані грошей, ані задоволення.

"Укрнафта наростила продажі за 2 місяці у 1,5 раза і з третього місяця в рейтингу роздрібних продавців пального піднялась на перше. Це означає, що вся решта обсяги втратила. Отже, боротьба за кожен літр буде ще жорсткіша. Це і є запорукою максимальної швидкості зниження цін настільки, наскільки це тільки буде можливо", - наголосив Куюн.

Водночас експерт зауважив, що вже зранку 8 травня з’явилися новини про подорожчання нафти, тому він не виключає, що в понеділок прогнози знову доведеться переписувати.

Коли пальне може знову подорожчати

Член Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин говорив, що в Україні у другому кварталі 2026 року ситуація з цінами на пальне залишатиметься у зоні високої невизначеності.

За його словами, у разі загострення ситуації на світових ринках та порушення перемир’я на Близькому Сході не виключене різке подорожчання пального.

"Передусім може бути подолано психологічну позначку - 100+ грн за літр дизеля та бензину А-95. Це призведе до нового витка зростання вартості проїзду та логістики", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів України продовжив термін дії кешбеку на пальне для населення до 31 травня. Однак, правила отримання кешбеку було змінено. Тепер максимальна сума повернення становитиме 500 грн на місяць.

Раніше засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін заявляв, що дизель може подешевшати на 2,5-3 гривні за літр, а бензин - на 1-1,5 гривні, але все буде залежати від цінової динаміки на АЗС державної компанії "Укрнафта".

Водночас директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев говорив, що найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори. За таких умов передумов для здешевлення пального немає.

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

