FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на Харківщині

Анна Ярославська
24 березня 2026, 08:55оновлено 24 березня, 10:08
Електропоїзд перебував на станції Слатине. На місці загинув 61-річний пасажир.
Дрон атакував електричку на Харківщині / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області ворожий FPV-дрон влучив у електропоїзд. В результаті атаки загинула людина, є постраждалі.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, 24 березня близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропоїзд сполученням Слатине-Харків.

За попередньою інформацією, для удару російська армія використовувала FPV-дрон, який влучив у вагон поїзда, що в той момент перебував на станції Слатине.

"На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст поїзда та його помічник отримали гостру реакцію на стрес", - повідомили в прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування. Справу кваліфіковано як військовий злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака на Україну в ніч на 24 березня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети.

Під час нічної атаки окупанти застосували 15 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 3 ракети "Іскандер-К"/Х-101, 250–300 БПЛА різних типів, 4 КАБа, "Торнадо-С", 2 ракети Х-59, 1 ракету Х-31П.

Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території.

Основна мета атаки – енергетична інфраструктура в містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківська область), Одеса, Южне, Запоріжжя.

У Запоріжжі одна людина загинула. Пошкоджено житлові будинки, магазин, комерційні об'єкти. На місцях працюють екстрені служби.

У Полтаві пошкоджено будинки та готелі, виникли пожежі. Двоє людей загинули, 11 поранено.

Херсон зазнав масованого обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С". Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нова підступна тактика ударів росіян

Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестов повідомив, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Нещодавно я написав, що заводське кріплення для перенесення FPV на "Молнії" та "Гербері" є поганим знаком. Сьогодні у мене є перше відеопідтвердження перенесення FPV на "Шахеді". Вже знаю, що "Шахед" переносить два FPV", - підкреслив "Флеш".

Тому він звернувся до всіх екіпажів зенітних дронів з порадою звертати увагу на можливу наявність FPV на "Шахедах".

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

09:45Фронт
Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного удару

Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного удару

09:37Україна
FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на Харківщині

FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на Харківщині

08:55Україна
Китайський гороскоп на сьогодні, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Китайський гороскоп на сьогодні, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому не можна прати білизну при температурі 40 градусів: відповідь здивує

Чому не можна прати білизну при температурі 40 градусів: відповідь здивує

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

10:26

Православний календар на квітень 2026 року: коли Великдень і Проводи

10:17

"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

10:11

Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради

09:45

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

09:37

Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного ударуФото

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

09:12

Italian Trade Agency обрала EVA стратегічним партнером для просування італійських б’юті-брендів в УкраїніВідео актуально

08:55

FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на ХарківщиніФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Реклама
08:31

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 березня: Козорогам - труднощі, Тельцям - несподіванка

08:10

Чому ідея Трампа щодо Ірану грає на руку диктатурам: Невзлін усе пояснивПогляд

08:08

Валерія Крук вийшла заміж і поділилася розкішними фото

07:45

Потужний вибух у Севастополі: зруйновано поверхи житлового будинку, є жертви

06:35

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

05:55

"Що з рукою?" Настя Каменських налякала мережу великою раноюВідео

05:11

"Брудний" СРСР: чому в Союзі були серйозні проблеми з гігієною

04:30

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

04:07

РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тенісиста за 35 с

Реклама
03:30

Урожай збільшиться в 10 разів: як пікірувати розсаду томатів, огірків і перцю

03:05

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулеюВідео

03:01

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ масовано атакувала Запоріжжя, що відомоФото

02:42

Переплюне маму й сестру: як виглядає молодша донька Беллуччі та Касселя

02:34

Зовсім не "глазунья", "скрембл" і "омлет": як українською називаються ці стравиВідео

02:20

Чи загрожує Україні дефіцит дизелю: експерт розкрив, чого чекати у квітні

02:11

"Мене засудять": Тодоренко поскаржилася на життя

02:05

Інопланетяни зовсім поруч: вчені вразили відкриттям планет, схожих на Землю

01:41

"Дуже радію": холостяк Дзідзьо заговорив про дітей

00:47

Вузький коридор стане значно ширшим: дизайнери розкрили, як підібрати кольориВідео

00:46

"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

00:14

Синоптики здивували прогнозом: коли очікувати на підвищення температури в Києві

00:04

Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

23 березня, понеділок
23:35

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

23:26

Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту - адвокат назвала нюанс

23:19

Росія готова до масованого удару по Україні: розкрито терміни та цілі обстрілу

23:10

"Це може вплинути на гру": тренер Швеції зробив відверту заяву про збірну України

22:30

Вже не жарт: де відкрито "університет барбекю" і зараховано перших студентів

22:27

10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

21:44

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Реклама
21:06

Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

20:57

Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

20:47

"Золота жила": адвокат пояснила, що роблять ТЦК на блокпостах та чи законно це

20:45

Завдання, яке ламає мозок: лише люди з гострим зором знайдуть банан за 9 секунд

20:18

Більшість роблять "на око": без чого підживлення часнику не дасть результатуВідео

19:59

"Плюс" буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

19:54

Всього 5 хвилин — і килим як новий: простий спосіб повернути блиск без хімчисткиВідео

19:53

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:20

Як подовжити тривалість життя кішки: найпростіший спосіб, який ігнорують власникиВідео

19:10

Конфлікт навколо Ірану може змінити світові ринки: Андрусів назвав ризикиПогляд

