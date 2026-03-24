FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на Харківщині

Електропоїзд перебував на станції Слатине. На місці загинув 61-річний пасажир.

Дрон атакував електричку на Харківщині

У Харківській області ворожий FPV-дрон влучив у електропоїзд. В результаті атаки загинула людина, є постраждалі.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі у вівторок, 24 березня близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропоїзд сполученням Слатине-Харків.

За попередньою інформацією, для удару російська армія використовувала FPV-дрон, який влучив у вагон поїзда, що в той момент перебував на станції Слатине.

"На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст поїзда та його помічник отримали гостру реакцію на стрес", - повідомили в прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування. Справу кваліфіковано як військовий злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака на Україну в ніч на 24 березня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети.

Під час нічної атаки окупанти застосували 15 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 3 ракети "Іскандер-К"/Х-101, 250–300 БПЛА різних типів, 4 КАБа, "Торнадо-С", 2 ракети Х-59, 1 ракету Х-31П.

Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території.

Основна мета атаки – енергетична інфраструктура в містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківська область), Одеса, Южне, Запоріжжя.

У Запоріжжі одна людина загинула. Пошкоджено житлові будинки, магазин, комерційні об'єкти. На місцях працюють екстрені служби.

У Полтаві пошкоджено будинки та готелі, виникли пожежі. Двоє людей загинули, 11 поранено.

Херсон зазнав масованого обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С". Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нова підступна тактика ударів росіян

Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестов повідомив, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Нещодавно я написав, що заводське кріплення для перенесення FPV на "Молнії" та "Гербері" є поганим знаком. Сьогодні у мене є перше відеопідтвердження перенесення FPV на "Шахеді". Вже знаю, що "Шахед" переносить два FPV", - підкреслив "Флеш".

Тому він звернувся до всіх екіпажів зенітних дронів з порадою звертати увагу на можливу наявність FPV на "Шахедах".

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

