РФ 'видихається': названо несподівану причину зниження темпів ракетних ударів

Головне:
- Росія застосувала проти України понад 12 тисяч ракет
- Фактична інтенсивність ракетних ударів РФ поступово знижується
Військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" і аналітик Defense Express Іван Киричевський зазначає, що з початку повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 12 тисяч ракет різних типів.
При цьому понад половину цього обсягу було витрачено вже в перший рік вторгнення, пояснив він у коментарі РБК-Україна.
За його оцінкою, незважаючи на враження про посилення атак, фактична інтенсивність ракетних ударів поступово знижується. Навіть якщо враховувати неповну публічну статистику, загальний темп обстрілів вже не той, що раніше. Виробництво в РФ триває, але ресурсів для постійних масових запусків, особливо балістичних ракет, у противника немає.
Під час комбінованої атаки 26 лютого українська ППО знищила 406 із 459 цілей, у тому числі всі ракети Х-101 і "Циркон". Експерт підкреслює, що істотну роль зіграла підтримка партнерів: цикл виготовлення західних зенітних ракет тривалий — до двох років, проте раніше розміщені замовлення зараз вчасно підсилюють українську протиповітряну оборону.
Експерт пояснив, з якою метою Росія б'є по енергетиці України
Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що удари по підстанціях і ключових лініях електропередачі спрямовані на ослаблення всієї енергосистеми країни. Пошкодження таких об'єктів ускладнює перерозподіл електроенергії між областями і знижує гнучкість мережі.
У години максимального споживання це змушує енергетиків вводити тимчасові відключення, щоб уникнути серйозних збоїв і не допустити масштабної аварії.
Удари РФ по Україні - новини по темі
Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.
Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.
Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.
Хто такий Іван Киричевський
Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.
