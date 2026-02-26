РФ 'видихається': названо несподівану причину зниження темпів ракетних ударів

Виробництво в РФ триває, але ресурсів для постійних масових запусків, особливо балістичних ракет, у противника немає.

Головне:

Росія застосувала проти України понад 12 тисяч ракет

Фактична інтенсивність ракетних ударів РФ поступово знижується

Військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" і аналітик Defense Express Іван Киричевський зазначає, що з початку повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 12 тисяч ракет різних типів.

При цьому понад половину цього обсягу було витрачено вже в перший рік вторгнення, пояснив він у коментарі РБК-Україна.

За його оцінкою, незважаючи на враження про посилення атак, фактична інтенсивність ракетних ударів поступово знижується. Навіть якщо враховувати неповну публічну статистику, загальний темп обстрілів вже не той, що раніше. Виробництво в РФ триває, але ресурсів для постійних масових запусків, особливо балістичних ракет, у противника немає.

Під час комбінованої атаки 26 лютого українська ППО знищила 406 із 459 цілей, у тому числі всі ракети Х-101 і "Циркон". Експерт підкреслює, що істотну роль зіграла підтримка партнерів: цикл виготовлення західних зенітних ракет тривалий — до двох років, проте раніше розміщені замовлення зараз вчасно підсилюють українську протиповітряну оборону.

Експерт пояснив, з якою метою Росія б'є по енергетиці України

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що удари по підстанціях і ключових лініях електропередачі спрямовані на ослаблення всієї енергосистеми країни. Пошкодження таких об'єктів ускладнює перерозподіл електроенергії між областями і знижує гнучкість мережі.

У години максимального споживання це змушує енергетиків вводити тимчасові відключення, щоб уникнути серйозних збоїв і не допустити масштабної аварії.

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

