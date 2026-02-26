Рус
РФ "видихається": названо несподівану причину зниження темпів ракетних ударів

Олексій Тесля
26 лютого 2026, 19:32
Виробництво в РФ триває, але ресурсів для постійних масових запусків, особливо балістичних ракет, у противника немає.
ТУ, Корабель, Ракетний удар
РФ знижує інтенсивність ракетних обстрілів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • Росія застосувала проти України понад 12 тисяч ракет
  • Фактична інтенсивність ракетних ударів РФ поступово знижується

Військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" і аналітик Defense Express Іван Киричевський зазначає, що з початку повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 12 тисяч ракет різних типів.

При цьому понад половину цього обсягу було витрачено вже в перший рік вторгнення, пояснив він у коментарі РБК-Україна.

відео дня

За його оцінкою, незважаючи на враження про посилення атак, фактична інтенсивність ракетних ударів поступово знижується. Навіть якщо враховувати неповну публічну статистику, загальний темп обстрілів вже не той, що раніше. Виробництво в РФ триває, але ресурсів для постійних масових запусків, особливо балістичних ракет, у противника немає.

Під час комбінованої атаки 26 лютого українська ППО знищила 406 із 459 цілей, у тому числі всі ракети Х-101 і "Циркон". Експерт підкреслює, що істотну роль зіграла підтримка партнерів: цикл виготовлення західних зенітних ракет тривалий — до двох років, проте раніше розміщені замовлення зараз вчасно підсилюють українську протиповітряну оборону.

РФ 'видихається': названо несподівану причину зниження темпів ракетних ударів
/ Главреда

Експерт пояснив, з якою метою Росія б'є по енергетиці України

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що удари по підстанціях і ключових лініях електропередачі спрямовані на ослаблення всієї енергосистеми країни. Пошкодження таких об'єктів ускладнює перерозподіл електроенергії між областями і знижує гнучкість мережі.

У години максимального споживання це змушує енергетиків вводити тимчасові відключення, щоб уникнути серйозних збоїв і не допустити масштабної аварії.

Удари РФ по Україні - новини по темі

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ракетний удар Іван Киричевський
Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

13:08

"Я повністю відмовився": Козловський розкрив сувору заборону в його родині

13:03

На Рівненщині вдарять нічні морози: синоптики попереджають про небезпеку

